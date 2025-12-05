Стоянка без снега и мусора: на платных парковках Петербурга запретят оставлять машины до утра

С 5 декабря 2025 года на платных парковках Санкт-Петербурга вводятся ночные ограничения на стоянку. Новые правила предусматривают, что раз в неделю оставлять автомобили на ночь будет запрещено.
Как сообщили в Комитете по транспорту, это необходимо для того, чтобы городские службы могли убирать снег и мусор.
Данное правило в первую очередь затронет три участка города. Перечень адресов включает Среднюю Подъяческую улицу в Адмиралтейском районе, Новгородскую улицу на отрезке между Тульской и Кирочной в Центральном районе и Дмитровский переулок, также расположенный в Центральном районе.
Новые дорожные знаки, информирующие об ограничениях на ночную остановку и их продолжительности, появятся уже в ближайшее время.
В тех случаях, когда запрет будет нарушен, автомобили будут эвакуированы на специализированные стоянки. Штраф за подобное нарушение составит 4500 рублей.
В ведомстве отметили, что пилотное внедрение ночных ограничений позволит оценить их эффективность.
По завершении зимнего сезона в Комитете по транспорту примут решение, распространять ли практику на другие улицы, входящие в территорию единой городской платной парковки.
Стоит напомнить, что ранее в центре города было организовано свыше тысячи дополнительных парковочных мест.
Такая мера призвана облегчить поиск свободных мест для автомобилистов и повысить комфорт городских жителей.