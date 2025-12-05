Городовой / Город / Стоянка без снега и мусора: на платных парковках Петербурга запретят оставлять машины до утра
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Гагарин пил это по утрам: секретный продукт СССР, который заставит вас заплакать от ностальгии Общество
Аварии, которых не случилось: в Петербурге «умные» датчики предотвратили свыше 880 дефектов трубопроводов Город
«Взяли 3 млн, а отдадут 15,7»: какие «подводные камни» скрывают ипотечные платежи Общество
На Площади Ленина улыбка стала платёжным средством: заработал первый биометрический терминал Город
Москва, Петербург, Челябинск, Альметьевск: где находится рай для урбанистов в российской глубинке Общество
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Эксклюзив Краеведение
Категории
Общество Спорт

Стоянка без снега и мусора: на платных парковках Петербурга запретят оставлять машины до утра

Опубликовано: 5 декабря 2025 11:30
Стоянка без снега и мусора: на платных парковках Петербурга запретят оставлять машины до утра
Стоянка без снега и мусора: на платных парковках Петербурга запретят оставлять машины до утра
Global Look Press / Pogiba Alexandra / news.ru

В указанный период городские службы займутся уборкой улиц от снега и мусора.

С 5 декабря 2025 года на платных парковках Санкт-Петербурга вводятся ночные ограничения на стоянку. Новые правила предусматривают, что раз в неделю оставлять автомобили на ночь будет запрещено.

Как сообщили в Комитете по транспорту, это необходимо для того, чтобы городские службы могли убирать снег и мусор.

Данное правило в первую очередь затронет три участка города. Перечень адресов включает Среднюю Подъяческую улицу в Адмиралтейском районе, Новгородскую улицу на отрезке между Тульской и Кирочной в Центральном районе и Дмитровский переулок, также расположенный в Центральном районе.

Новые дорожные знаки, информирующие об ограничениях на ночную остановку и их продолжительности, появятся уже в ближайшее время.

В тех случаях, когда запрет будет нарушен, автомобили будут эвакуированы на специализированные стоянки. Штраф за подобное нарушение составит 4500 рублей.

В ведомстве отметили, что пилотное внедрение ночных ограничений позволит оценить их эффективность.

По завершении зимнего сезона в Комитете по транспорту примут решение, распространять ли практику на другие улицы, входящие в территорию единой городской платной парковки.

Стоит напомнить, что ранее в центре города было организовано свыше тысячи дополнительных парковочных мест.

Такая мера призвана облегчить поиск свободных мест для автомобилистов и повысить комфорт городских жителей.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью