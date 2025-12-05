Городовой / Город / Голосовать нельзя, строить будут: в Петербурге запретили референдум против небоскрёбов Газпрома
Голосовать нельзя, строить будут: в Петербурге запретили референдум против небоскрёбов Газпрома

Опубликовано: 5 декабря 2025 11:15
Global Look Press / Aleksey Smyshlyaev

Избирательная комиссия выразила замечания к протоколу собрания участников референдума.

Рассмотрение вопроса о проведении городского референдума по вопросу строительства новых высотных зданий компании «Газпром» завершилось отказом.

Петербургская комиссия по выборам не согласовала инициативу, сославшись на недочёты в оформлении документов, связанных со сбором подписей.

Олег Зацепа, заместитель председателя комиссии, сообщил, что протокол встречи инициативной группы был оформлен с ошибками.

Он отметил: отсутствует информация о лицах, присутствовавших на собрании, кроме того, указано 338 участников, а подписей под документами — 355, сообщает Neva.Today.

В числе этих подписей выявлено 50 с неполными адресными данными или ложными сведениями. После проверки оказалось, что число действительных подписей не достигло установленного минимума — 300 человек, необходимого для выдвижения такого вопроса на референдум.

В связи с обнаруженными нарушениями комиссия направила материалы в полицию, чтобы выяснить, имели ли место попытки фальсификации. Эта процедура является стандартной в случаях сомнений в достоверности информации.

Ранее появилась информация о том, что компания «Газпром» не получила налоговые послабления на сумму 3,456 миллиарда рублей. Решение было связано с реализацией проекта комплекса «Лахта Центр».

Юлия Аликова
Город
