Голосовать нельзя, строить будут: в Петербурге запретили референдум против небоскрёбов Газпрома

Рассмотрение вопроса о проведении городского референдума по вопросу строительства новых высотных зданий компании «Газпром» завершилось отказом.
Петербургская комиссия по выборам не согласовала инициативу, сославшись на недочёты в оформлении документов, связанных со сбором подписей.
Олег Зацепа, заместитель председателя комиссии, сообщил, что протокол встречи инициативной группы был оформлен с ошибками.
Он отметил: отсутствует информация о лицах, присутствовавших на собрании, кроме того, указано 338 участников, а подписей под документами — 355, сообщает Neva.Today.
В числе этих подписей выявлено 50 с неполными адресными данными или ложными сведениями. После проверки оказалось, что число действительных подписей не достигло установленного минимума — 300 человек, необходимого для выдвижения такого вопроса на референдум.
В связи с обнаруженными нарушениями комиссия направила материалы в полицию, чтобы выяснить, имели ли место попытки фальсификации. Эта процедура является стандартной в случаях сомнений в достоверности информации.
Ранее появилась информация о том, что компания «Газпром» не получила налоговые послабления на сумму 3,456 миллиарда рублей. Решение было связано с реализацией проекта комплекса «Лахта Центр».