Две сотни лет в неизвестности: как пропавшая скульптура вернулась в Петербург

История искусства полна удивительных сюжетов, где шедевры проходят через века, меняя владельцев, переживая забвение и вновь обретая славу.

Одним из таких произведений, чья “скульптурная жизнь” полна тайн и драматических поворотов, является “Гибель Адониса” Джузеппе Маццуола.

Эта мраморная скульптура, созданная более трех столетий назад, сегодня украшает залы Эрмитажа, но её путь к этому величественному месту был полон загадок.

Мифологические корни трагедии

Прежде чем погрузиться в историю самой скульптуры, стоит вспомнить её сюжет. “Гибель Адониса” — это воплощение древнеримского мифа из поэмы Овидия “Метаморфозы”.

История повествует о прекрасном юноше Адонисе, возлюбленном богини любви и красоты Афродиты. Адонис, рожденный загадочным образом от дерева мирры, вырос в самого красивого среди смертных.

Даже богиня любви не смогла устоять перед его обаянием.

Их отношения с Афродитой были полны страсти, но и трагизма. Несмотря на предупреждения богини не связываться с опасными животными, Адонис отправился на охоту.

Во время преследования дикого кабана, юноша был смертельно ранен. Афродита, бросившись на его поиски, орошала землю кровью, которая превращалась в розы, а её слезы — в анемоны, цветы, живущие недолго, подобно самому Адонису.

Легенда гласит, что Адонис лежал в зарослях лука, и именно поэтому, согласно поверьям древних греков, чистка лука вызывает слезы.

Эта история, казалось бы, простая, но полная драматизма, нашла своё отражение в искусстве, и “Гибель Адониса” Маццуола — одно из самых ярких её воплощений.

Мастерство Маццуола и первые предложения

Джузеппе Маццуола работал над своим мраморным шедевром около 30 лет. Результат превзошел все ожидания: скульптура произвела столь сильное впечатление, что о ней заговорили по всей Италии.

Её известность привлекла внимание властей. Итальянское правительство предложило выкупить статую, чтобы преподнести её в дар датскому королю. Однако по неизвестным причинам этот королевский подарок так и не дошел до адресата.

Позже скульптурой заинтересовался кардинал Франческо Барберини младший из Ватикана. Он сделал автору, Джузеппе Маццуола, весьма щедрое предложение: пожизненную пенсию в размере 300 скудо ежегодно, а также обеспечение продуктами питания — “хлеб и вино”.

Это означало полное содержание мастера до конца его дней.

Таинственное исчезновение и столетие забвения

В 1717 году кардинал Барберини передал скульптуру Джеймсу Фрэнсису Эдуарду Стюарту. Но история приобрела неожиданный оборот:

“Но Джеймс её не получил. Что же произошло?”

Скульптуру погрузили на корабль, отправившийся в плавание, где команда и груз таинственным образом исчезли. Судьба “Гибели Адониса” на долгие два столетия осталась неизвестной.

Возвращение в Петербург: загадка происхождения

Только в 1923 году, спустя более 200 лет после своего исчезновения, скульптура вновь появилась на свет. Она обнаружилась в России, в Санкт-Петербурге, в особняке дворян Мусиных-Пушкиных на Литейном проспекте.

Сегодня в этом здании располагается Центральная Библиотека им. Лермонтова.

Как же мраморный шедевр, пропавший в море, оказался в Петербурге? Этот вопрос остается загадкой. Одним из представителей рода Мусиных-Пушкиных был Алексей Семенович Мусин-Пушкин, российский дипломат, занимавший посты посла в Великобритании и Швеции.

Возможно, именно он доставил скульптуру в Россию. Однако никаких точных сведений об этом нет.

После революции 1917 года и национализации, скульптура была обнаружена на лестнице особняка, принадлежавшего ранее графине В. В. Мусиной-Пушкиной.

Представители “Общества изучения, популяризации и художественной охраны старого Петербурга” передали “Гибель Адониса” Государственному Эрмитажу.

С тех пор, последние 100 лет скульптура является украшением Эрмитажа. Однако, как отмечает исследователь, “какова её судьба с 1717 года и до момента появления в России — это так и осталось загадкой”.

История “Гибели Адониса” — это не просто рассказ о произведении искусства, но и захватывающее повествование о его необыкновенной, почти мистической “скульптурной жизни”.