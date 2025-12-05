Без виз, но только группами: Решетников призвал ускорить запуск поездок Россия—Индия

Предложение о скорейшем запуске групповых безвизовых поездок между Россией и Индией прозвучало на российско-индийском бизнес-форуме. Министр экономического развития России Максим Решетников отметил необходимость ускорить процесс и обратиться за содействием к индийским коллегам.
Он призвал представителей делового сообщества Индии совместно с российской стороной как можно скорее проработать этот вопрос.
Максим Решетников подчеркнул, что российские граждане ежегодно совершают свыше 30 миллионов заграничных поездок, а общий объем этого рынка достигает 38 миллиардов долларов.
На долю Индии приходится менее одного процента таких поездок, что, по мнению министра, не соответствует имеющимся возможностям. В связи с этим он предложил рассмотреть новый формат взаимодействия в сфере туризма.
Для индийских граждан Россия увеличила срок действия электронной визы до 120 суток, а время пребывания внутри страны — до 30 дней.
В качестве следующего шага рассматривается внедрение безвизового режима для организованных туристических групп. Решетников заявил:
"Следующим шагом должны стать безвизовые групповые поездки. На рассмотрении у индийской стороны находится соглашение, которое мы подготовили и здесь мы тоже обращаемся к деловому сообществу Индии, проработать этот вопрос вместе с нами, с индийскими коллегами, как можно быстрее".
Недавно стало известно, что президент России Владимир Путин и глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар обсуждали взаимное признание национальных платёжных систем.
Речь шла о системах "Мир" и RuРаy, которые могут быть использованы обеими странами для удобства расчетов.