Звучит как стих, а это — цвет: исследователи выбрали «Танцующее облако» для 2026 года

Институт цвета Pantone обнародовал главный оттенок для 2026 года, назвав им белый тон с поэтическим именем «Танцующее облако». Особое значение, придаваемое выбранному цвету, связано с изменениями, происходящими в обществе с развитием технологий, сообщает 78.ru.
Руководитель института Лейтрис Эйсман в беседе с CNN объяснил:
«По мере того как технологии все сильнее проникают в повседневную жизнь, "Cloud Dancer" олицетворяет успокаивающее влияние в неспокойном обществе, напоминая о ценности взвешенных решений и спокойных размышлений».
Специалисты организации анализируют актуальные тенденции из мира культуры, политики и моды, затем выделяют один оттенок, уделяя также особое внимание его наименованию.
Нынешнее решение было обнародовано особенно рано, и реакция не заставила себя ждать. Для сравнения: в прошлую кампанию оттенок, обозначенный для года 2025-го, вызвал оживленное обсуждение в соцсетях, и не все восприняли его всерьёз.