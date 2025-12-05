Городовой / Город / Звучит как стих, а это — цвет: исследователи выбрали «Танцующее облако» для 2026 года
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Перепутный остров: секретный рай под Выборгом, забытый туристами Город
Стоянка без снега и мусора: на платных парковках Петербурга запретят оставлять машины до утра Город
Голосовать нельзя, строить будут: в Петербурге запретили референдум против небоскрёбов Газпрома Город
Две сотни лет в неизвестности: как пропавшая скульптура вернулась в Петербург Город
«Без полиса — ни шагу»: Добровинский предлагает обязать страховать сделки с недвижимостью Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Интересные факты Краеведение
Категории
Общество Спорт

Звучит как стих, а это — цвет: исследователи выбрали «Танцующее облако» для 2026 года

Опубликовано: 5 декабря 2025 10:15
Звучит как стих, а это — цвет: исследователи выбрали «Танцующее облако» для 2026 года
Звучит как стих, а это — цвет: исследователи выбрали «Танцующее облако» для 2026 года
Городовой ру

Эксперты выбрали цвет 2026 года, символизирующий спокойствие в условиях напряжённой социальной обстановки.

Институт цвета Pantone обнародовал главный оттенок для 2026 года, назвав им белый тон с поэтическим именем «Танцующее облако». Особое значение, придаваемое выбранному цвету, связано с изменениями, происходящими в обществе с развитием технологий, сообщает 78.ru.

Руководитель института Лейтрис Эйсман в беседе с CNN объяснил:

«По мере того как технологии все сильнее проникают в повседневную жизнь, "Cloud Dancer" олицетворяет успокаивающее влияние в неспокойном обществе, напоминая о ценности взвешенных решений и спокойных размышлений».

Специалисты организации анализируют актуальные тенденции из мира культуры, политики и моды, затем выделяют один оттенок, уделяя также особое внимание его наименованию.

Нынешнее решение было обнародовано особенно рано, и реакция не заставила себя ждать. Для сравнения: в прошлую кампанию оттенок, обозначенный для года 2025-го, вызвал оживленное обсуждение в соцсетях, и не все восприняли его всерьёз.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью