Пять лет ожидания: планеты выстроятся на небе впервые с 2019 года

Следующее астрономическое явление с одновременным появлением трёх планет на небе ожидается в сентябре 2038 года.

В ближайшее время на небе можно будет наблюдать редкое астрономическое явление: сразу три планеты, находящиеся ближе всех к Солнцу, приблизятся к нему в видимом плане.

Речь идет о Меркурии, Венере и Марсе, которые займут соседние участки неба. Подобное расположение небесных тел формируется впервые с осени 2019 года.

Как сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, первой оказалась ближе всех к светилу Венера.

Она уже заметна на изображениях солнечных коронографов в виде яркой точки у края снимка. К аналогичному расстоянию от Солнца сегодня подошёл Марс, который должен стать различимым на снимках в течение текущей недели.

В середине декабря Венера и Марс сблизятся с Солнцем на 5–6 градусов. К концу года расстояние между этими планетами уменьшится до 2–3 градусов.

А ночью с 6 на 7 января расстояние между Солнцем, Венерой и Марсом станет столь малым, что их соединение будет напоминать библейский световой феномен.

В это же время к группе присоединится Меркурий, траектория движения которого видна на небе все отчетливее. Ученые уточнили:

«В этот же момент в окрестностях Солнца появится и третья планета — Меркурий, которая как раз сейчас совершает поворот в видимом орбитальном движении и начинает догонять Солнце на небе».

Апогей явления придется на 22 января. В этот день Меркурий, Венера и Марс окажутся на минимальном среднем расстоянии от Солнца, почти выстраиваясь вместе с ним в ромбовидную фигуру. После этого строение планет быстро распадётся.

Повторное подобное сближение этих трёх планет ожидается только в сентябре 2038 года. Астрономы подчеркивают: начавшееся сейчас приближение на угол примерно 3 градуса, возможно, единственное в нынешнем веке.

Ранее сообщалось, что в начале декабря на Солнце была зафиксирована одна из самых сильных вспышек за последнее время.