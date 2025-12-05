Городовой / Город / Пламя в парадной: в Петербурге вынесли приговор за поджог жильца на Гатчинской
Пламя в парадной: в Петербурге вынесли приговор за поджог жильца на Гатчинской

Опубликовано: 5 декабря 2025 08:45
Пламя в парадной: в Петербурге вынесли приговор за поджог жильца на Гатчинской
Пламя в парадной: в Петербурге вынесли приговор за поджог жильца на Гатчинской
Global Look Press / Nikolay Gyngazov

В Санкт-Петербурге вынесено решение по делу о поджоге человека в подъезде жилого дома.

Петербургский суд рассмотрел дело об умышленном поджоге, произошедшем на Гатчинской улице осенью 2025 года.

Мужчина, повздоривший с одним из жильцов, бросил в него бутылку с зажигательной смесью на первом этаже подъезда. В результате такого поступка начался пожар внутри дома.

Обвиняемый полностью признал свою вину, выразил сожаление и принес извинения пострадавшему. Петроградский районный суд признал его виновным по второй части статьи 213 Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за хулиганские действия, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Приговорённому предстоит провести один год и четыре месяца в исправительном учреждении строгого режима, а также выплатить штраф в размере 120 тысяч рублей.

Ранее рассматривался другой случай, связанный с поджогом в парадной: Фрунзенский районный суд избрал меру пресечения для мужчины, обвиняемого в том, что он поджёг автомобильные шины. В результате этого происшествия погиб человек.

Автор:
Юлия Аликова
