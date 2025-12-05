Городовой / Город / Овербукингу бой: в Госдуму внесли законопроект о защите туристов от продажи мест сверх наличия
Опубликовано: 5 декабря 2025 09:15
Число случаев превышения бронирований в России за год выросло примерно на 50 процентов.

В Государственную думу поступил законопроект, основная цель которого — обеспечить туристам защиту в ситуации, когда отели не могут предоставить номер по уже подтвержденному бронированию, так называемому овербукингу.

Этот документ уже размещён в парламентской электронной базе данных, сообщает ТАСС.

Новый законопроект нацелен на то, чтобы устранить недостатки действующих норм, из-за которых часто нарушаются потребительские права.

Среди предложенных изменений — обязанность гостиниц или других организаций, предоставляющих проживание, в случае отсутствия доступных мест, заселить клиента в другой объект аналогичного или более высокого класса без дополнительной платы.

Особое внимание уделяется тому, что действующее законодательство распространяется только на отели и гостиницы, но не затрагивает иные варианты, востребованные у путешественников: гостевые дома, автокемпинги и другие временные объекты для размещения.

Недостаточная регламентация этих сфер нередко приводит к многочисленным жалобам со стороны туристов.

Приводится статистика, собранная сервисом «Броневик»: за минувший год в России зарегистрировано 11,5 тысячи случаев невозможности заселения по брони, а по состоянию на 2024 год количество подобных инцидентов увеличилось до 15,7 тысячи — это примерно на 50% больше.

Больше всего таких случаев зафиксировано в крупных и популярных у туристов городах:

  • Москва — 1821 случая,
  • Санкт-Петербург — 758,
  • Казань — 410,
  • Нижний Новгород — 243,
  • Сочи — 220.

Ранее обсуждался вопрос о введении аналогичной практики на регулярных перевозках.

Автор:
Юлия Аликова
Город
