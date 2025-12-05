Овербукингу бой: в Госдуму внесли законопроект о защите туристов от продажи мест сверх наличия

В Государственную думу поступил законопроект, основная цель которого — обеспечить туристам защиту в ситуации, когда отели не могут предоставить номер по уже подтвержденному бронированию, так называемому овербукингу.
Этот документ уже размещён в парламентской электронной базе данных, сообщает ТАСС.
Новый законопроект нацелен на то, чтобы устранить недостатки действующих норм, из-за которых часто нарушаются потребительские права.
Среди предложенных изменений — обязанность гостиниц или других организаций, предоставляющих проживание, в случае отсутствия доступных мест, заселить клиента в другой объект аналогичного или более высокого класса без дополнительной платы.
Особое внимание уделяется тому, что действующее законодательство распространяется только на отели и гостиницы, но не затрагивает иные варианты, востребованные у путешественников: гостевые дома, автокемпинги и другие временные объекты для размещения.
Недостаточная регламентация этих сфер нередко приводит к многочисленным жалобам со стороны туристов.
Приводится статистика, собранная сервисом «Броневик»: за минувший год в России зарегистрировано 11,5 тысячи случаев невозможности заселения по брони, а по состоянию на 2024 год количество подобных инцидентов увеличилось до 15,7 тысячи — это примерно на 50% больше.
Больше всего таких случаев зафиксировано в крупных и популярных у туристов городах:
- Москва — 1821 случая,
- Санкт-Петербург — 758,
- Казань — 410,
- Нижний Новгород — 243,
- Сочи — 220.
Ранее обсуждался вопрос о введении аналогичной практики на регулярных перевозках.