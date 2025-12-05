«Без полиса — ни шагу»: Добровинский предлагает обязать страховать сделки с недвижимостью

Юрист Александр Добровинский считает, что обязательное страхование недвижимости поможет защитить россиян от обмана при купле-продаже жилья.
В беседе с Lenta.ru он предлагает закрепить эту меру на законодательном уровне, чтобы полностью избавиться от мошенничества в подобных сделках.
Добровинский сравнил свою идею с обязательной страховкой для автомобилистов, подчеркнув, что система может работать по похожему принципу.
По его словам, стоимость страхования жильё можно включить в цену объекта, а расходы для покупателей останутся незначительными, поскольку расчёт будет вестись за квадратный метр.
«Страхование решит все проблемы навсегда, а в случае оспаривания сделки, вопрос будет касаться страховых компаний», — пояснил адвокат.
Эксперт уверен, что если бы такая схема действовала раньше, сделка по продаже квартиры певицы Ларисы Долиной не состоялась бы: страховщики своевременно оценили бы возможные риски и не поддержали бы операцию при наличии мошеннических признаков.
В подобной ситуации, по мнению Добровинского, мошенники остались бы без выгоды, Долина сохранила бы своё жилье, а покупатель избежал бы потери средств.
Таким образом, обязательное страхование недвижимости, по мнению специалиста, позволило бы сделать рынок более предсказуемым и стабильным. Он считает, что эта мера даст защиту всем участникам рынка и обезопасит сделки различного характера.
Ранее сообщалось о намерении увеличить срок регистрации сделок с недвижимостью для граждан пожилого возраста.