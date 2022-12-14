Александр Добровинский

Разбираться будут в суде.
Дело не сдвинулось с мертвой точки.
Популярная певица еще весной погрызлась с собакой своих соседей.
Артистка намерена всерьез бороться с соседкой и ее юристом.
Певица-шансонье не стала дожидаться развязки истории с соседской собакой и уехала из России.
Пока исполнительница шансона путешествует, ее юрист отбивается от фейковых новостей.
Адвокат обиженной соседки певицы рассматривает ответный ход.
История покусанной певицы и побитой собаки приобретает новый неожиданный поворот.
Второй сын певицы Дени Байсаров выбрал жизнь с отцом, когда супруги решили развестись.
После развода с бизнесменом Русланом Байсаровым певица перестала жить со своим вторым сыном Дени.
Певица-шансонье все еще может отделаться штрафом после избиения соседского щенка.
Наталья обратилась за помощью к адвокату Александру Добровинскому.
Заокеанская родственница мэтра претендует на его недвижимость.
Королева шансона ошиблась, решив, что может безнаказанно со всеми скандалить.
Юрист отметил, что после будет ясно, какие требования истец будет предъявлять певице.
Звездный адвокат прокомментировал конфликт певицы с ее соседкой.
Королева шансона не на шутку разошлась, теперь ей грозит суд.
Накануне певица записала видеообращение.
Звездный адвокат представлял в суде интересы погибшего Сергея Захарова.
Король отечественной эстрады обратился за помощью к дорогостоящему адвокату