Перепутный остров: секретный рай под Выборгом, забытый туристами

Секретный остров, который не показывают в турах.

В тени знаменитого парка Монрепо, который привлекает тысячи туристов, существует место, чья первозданная красота остается незамеченной для большинства.

Перепутный остров, расположенный неподалеку от Выборга, — это настоящая жемчужина, предлагающая захватывающие пейзажи и ощущение уединенного путешествия.

“А по красотам оно далеко превосходит популярный платный парк Монрепо”, — отмечают те, кто осмелился свернуть с проторенных троп.

Путь к сокровищу: Ласточка, Выборг и час до открытия

Путешествие к этому скрытому уголку начинается с комфортной поездки на “Ласточке” до Выборга. Прибыв во второй половине дня, когда основные туристические потоки уже возвращаются в Петербург, открывается уникальная возможность насладиться тишиной и спокойствием.

Час, проведенный в Выборге до отправления автобуса, позволяет окунуться в атмосферу старинного города.

Автобус, залив и смелое решение

Следующий этап — автобус, следующий до остановки “Сады”. Конечная точка маршрута — Беличий залив. Именно отсюда начинается настоящее приключение. Задача — попасть на остров.

“Для этого потребуется перейти вброд один из рукавов Беличьей протоки”.

Этот момент превращается в настоящее испытание для смельчаков:

“Переходили кто как мог. Одни в высоких резиновых сапогах. Другие босиком, держась за камни, чтоб не подскользнуться”.

Этот переход символизирует границу между привычным миром и дикой природой. Зимой же можно сделать это просто по льду.

Раньше по острову была проложена дорога, проходящая через протоки по мостам, по которой можно было попасть на тот берег Беличьего залива. Поэтому остров и получил название — Перепутный. Сейчас путь через него отсутствует.

Остров тайн: следы прошлого и захватывающие виды

Перебравшись на остров, путешественники оказываются наедине с его красотой.

Тропа, петляя, поднимается на гранитную горку.

“Напротив нас появилась Беличья скала, расположенная на другом берегу. Ради созерцания этой красоты мы и идем сюда”.

Этот вид — одно из главных сокровищ Перепутного острова, ради которого стоит преодолеть все трудности.

“Фотосессия на фоне протоки” становится обязательным ритуалом для каждого, кто добрался до этой точки.

Зачем еще сюда едут туристы?

Высокие скалы с видом на канал и ЛЭП. Чтобы попасть сюда, нужно найти тропинку слева почти сразу после переправы.

Вид на старый разрушенный мост. Когда-то тут был финский мост, который вёл на остров, но сейчас от него остались только каменные опоры.

Финальный штрих: водонапорная башня и панорама Выборга

Возвращаясь в Выборг на автобусе, можно выйти у старинной водонапорной башни, построенной еще при финнах. С вершины открывается прекрасная панорама города:

“С вершины башни хорошо виден Выборг”.

“Верхняя часть башни”, с её “зубчатой оградой”, завершает образ этого путешествия, полного открытий и красоты.

Перепутный остров остается местом, где природа демонстрирует свою мощь и очарование, предлагая незабываемый опыт тем, кто готов исследовать неизведанное.