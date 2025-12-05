Дед Мороз с квитанцией: визит к юным петербуржцам обойдётся родителям в круглую сумму

В Санкт-Петербурге вызов на дом Деда Мороза и Снегурочки в новогодние праздники стал дороже примерно на 30 процентов по сравнению с предыдущим годом.
Представители аниматоров объясняют это увеличением расходов на транспорт, питание, реквизит и обновление костюмов, сообщает КП.
Несмотря на подорожание, жители города по-прежнему активно заказывают такие поздравления.
Ориентировочные расценки:
- до 12 декабря визит обойдётся примерно в 4,5 тысячи рублей за час;
- после 27 декабря заказ может стоить не менее 15 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что перед новым годом увеличится стоимость многих продуктов питания, в том числе куриного мяса.