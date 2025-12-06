Куда сходить в Петербурге 6–7 декабря и не потратить ни рубля: шоу на Дворцовой и ярмарка в Ботаническом саду

С наступлением декабря в Санкт-Петербурге всё более ощутимы признаки приближающихся праздников.

Петербург наполняется атмосферой ожидания Нового года, а жители стараются завершить важные дела до начала торжеств. Несмотря на предновогоднюю занятость, у петербуржцев есть возможность посетить ряд бесплатных событий, запланированных на ближайшие выходные.

Праздничная "Петербургская ярмарка" начнёт работу на территории "Севкабель Порта" на Кожевенной линии, 40. Здесь более сотни ремесленников и художников представят необычные изделия собственного изготовления.

Посетителям предлагается воспользоваться "почтой Деда Мороза" — отправить письмо с заветным желанием в специальный ящик.

Гости ярмарки также смогут пообщаться с авторами картин, поучаствовать в арт-уголке и получить памятные подарки.

Для любителей подвижного досуга предусмотрены соревнования по аэрохоккею и бесплатная экскурсия с аудиогидом. Все мероприятия пройдут без взимания платы.

Еще одним событием станет мультимедийное представление, которое состоится в субботу на Дворцовой площади и повторится в воскресенье. Начало запланировано соответственно на 20:00 и 19:00, сообщает Neva.Today.

Программа включает двадцатиминутное шоу, разделённое на 13 частей и посвящённое биографии Петра Чайковского.

Завершение праздника ознаменуется показом произведений финалистов общероссийского конкурса по медиаискусству "Страна света".

Желающие попробовать новогодние блюда смогут отправиться в фуд-парк торгового центра "Лето" на Пулковском шоссе, 25А, где откроется зимняя зона с дегустациями, кулинарными мастер-классами и театрализованными встречами.

Дети смогут заняться творчеством на мастер-классах, поиграть с огромными мыльными пузырями и сделать праздничный аквагрим.

В "Лахта-Центре" в эти выходные пройдёт фестиваль кино "Культура 360". Гостей ждёт премьера первого в стране игрового фильма для купольного зала "Покрышкин.

Формула победы", образовательные картины о космосе, анимационные фильмы и фантастический рассказ "Тайна ледяной планеты".

Кроме того, пройдёт специальный показ фильма "Достоевский 360" с возможностью обсудить работу с её создателями и актёрами. Среди прочего, зрители увидят фильмы, которые были созданы при участии искусственного интеллекта.

В Ботаническом саду начнёт работу Рождественская ярмарка, действующая до 21 декабря.

На ярмарке предоставят большой выбор новогодних украшений, товаров для домашнего уюта и подарочных наборов сладостей. Гостей ждут викторины, творческие розыгрыши и различные мастер-классы.

Ранее сообщалось, что в Петербурге к Новому году установят 84 ёлки.