Куда сходить в Петербурге 6–7 декабря и не потратить ни рубля: шоу на Дворцовой и ярмарка в Ботаническом саду

Петербург наполняется атмосферой ожидания Нового года, а жители стараются завершить важные дела до начала торжеств. Несмотря на предновогоднюю занятость, у петербуржцев есть возможность посетить ряд бесплатных событий, запланированных на ближайшие выходные.
Праздничная "Петербургская ярмарка" начнёт работу на территории "Севкабель Порта" на Кожевенной линии, 40. Здесь более сотни ремесленников и художников представят необычные изделия собственного изготовления.
Посетителям предлагается воспользоваться "почтой Деда Мороза" — отправить письмо с заветным желанием в специальный ящик.
Гости ярмарки также смогут пообщаться с авторами картин, поучаствовать в арт-уголке и получить памятные подарки.
Для любителей подвижного досуга предусмотрены соревнования по аэрохоккею и бесплатная экскурсия с аудиогидом. Все мероприятия пройдут без взимания платы.
Еще одним событием станет мультимедийное представление, которое состоится в субботу на Дворцовой площади и повторится в воскресенье. Начало запланировано соответственно на 20:00 и 19:00, сообщает Neva.Today.
Программа включает двадцатиминутное шоу, разделённое на 13 частей и посвящённое биографии Петра Чайковского.
Завершение праздника ознаменуется показом произведений финалистов общероссийского конкурса по медиаискусству "Страна света".
Желающие попробовать новогодние блюда смогут отправиться в фуд-парк торгового центра "Лето" на Пулковском шоссе, 25А, где откроется зимняя зона с дегустациями, кулинарными мастер-классами и театрализованными встречами.
Дети смогут заняться творчеством на мастер-классах, поиграть с огромными мыльными пузырями и сделать праздничный аквагрим.
В "Лахта-Центре" в эти выходные пройдёт фестиваль кино "Культура 360". Гостей ждёт премьера первого в стране игрового фильма для купольного зала "Покрышкин.
Формула победы", образовательные картины о космосе, анимационные фильмы и фантастический рассказ "Тайна ледяной планеты".
Кроме того, пройдёт специальный показ фильма "Достоевский 360" с возможностью обсудить работу с её создателями и актёрами. Среди прочего, зрители увидят фильмы, которые были созданы при участии искусственного интеллекта.
В Ботаническом саду начнёт работу Рождественская ярмарка, действующая до 21 декабря.
На ярмарке предоставят большой выбор новогодних украшений, товаров для домашнего уюта и подарочных наборов сладостей. Гостей ждут викторины, творческие розыгрыши и различные мастер-классы.
Ранее сообщалось, что в Петербурге к Новому году установят 84 ёлки.