Городовой / Город / «Балтийская» под замком: почему закрытие станции обернулось для горожан «страшным неудобством»
«Балтийская» под замком: почему закрытие станции обернулось для горожан «страшным неудобством»

Опубликовано: 6 декабря 2025 02:00
С 5 декабря по 27 февраля на станции запланированы ремонтные работы на эскалаторе.

В утренние часы на станции метрополитена "Балтийская" пассажиры столкнулись с закрытыми дверями — вестибюль оказался недоступен по причине проведения капитального ремонта одного из эскалаторов.

Значительная часть горожан не была проинформирована о начале работ, из-за чего многим пришлось поменять свои обычные маршруты по пути на работу и учёбу.

На вокзале ожидали люди, которые приехали на электричках и надеялись сразу пересесть на метро, сообщает 78.ru.

Добираться до других станций оказалось затруднительно: ближайшие пересадки требуют времени, а наземный транспорт утром задерживается в пробках.

С сегодняшнего дня и до 27 февраля эскалатор на "Балтийской" будет находиться на ремонте, и в это время вестибюль будет полностью закрыт с 8:10 до 9:20, а вечером, с 17:00 до 19:00, вход частично ограничат.

В оставшиеся часы вход останется открытым, но возможны кратковременные ограничения.

Пассажирам предложено воспользоваться рядом альтернативных маршрутов на время проведения работ. Чтобы добраться до других станций метро, можно воспользоваться следующими видами транспорта:

  • автобусы № 71, 205;
  • троллейбусы № 3, 8.

Они курсируют до соседних станций, чтобы сократить неудобства для пассажиров.

Ранее инженеры метрополитена установили первый терминал для оплаты проезда по биометрическим данным на станции "Площадь Ленина".

Юлия Аликова
