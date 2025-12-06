«Белые халаты» редеют: в Петербурге в 2024‑м работают всего 50 тысяч врачей

Число работников среднего медицинского персонала уменьшилось на 2,5 тысячи человек.

В Санкт-Петербурге отмечается уменьшение числа медработников. Статистика за 2024 год зафиксировала сокращение врачей на тысячу человек по сравнению с предыдущим годом: их стало 50,1 тысячи вместо 51,1.

Численность медицинских сестер и других представителей среднего звена также снизилась — с 60,8 до 58,3 тысячи, что составляет разницу в 2,5 тысячи специалистов.

Депутат городского парламента Андрей Рябоконь высказался о необходимости регулярно отслеживать, сколько специалистов работает на разных уровнях медицины.

По его мнению, в регионах, где нехватка кадров наиболее остра, стоит рассмотреть возможность введения специальной ипотеки для медицинских работников.

Такая программа нацелена на то, чтобы государство выплачивало ипотеку работника сферы здравоохранения в течение 10–15 лет, по аналогии с аналогичным предложением для военных.

Рябоконь подчеркнул важность тесного сотрудничества между государственными и частными структурами: с его точки зрения, к системе обязательного медицинского страхования нужно активнее привлекать частные клиники.

Также депутат предложил развивать специальные страховые полисы с дополнительными возможностями, которые позволят расширить спектр медицинских услуг в частных учреждениях по системе ОМС с доплатой.

Ранее сообщалось, что в Северной столице бюджетные средства, выделяемые на предоставление бесплатной медицинской помощи, будут увеличены.