Городовой / Город / Особенный день: Эрмитаж 7 декабря распахнёт свои двери бесплатно
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Начинают исследовать: под «Лиговским проспектом-2» стартуют раскопки Город
Лесная красавица: главную ёлку Петербурга срубят 9 декабря Город
«Белые халаты» редеют: в Петербурге в 2024‑м работают всего 50 тысяч врачей Город
«Балтийская» под замком: почему закрытие станции обернулось для горожан «страшным неудобством» Город
Куда сходить в Петербурге 6–7 декабря и не потратить ни рубля: шоу на Дворцовой и ярмарка в Ботаническом саду Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Эксклюзив Краеведение
Категории
Общество Спорт

Особенный день: Эрмитаж 7 декабря распахнёт свои двери бесплатно

Опубликовано: 6 декабря 2025 03:00
Особенный день: Эрмитаж 7 декабря распахнёт свои двери бесплатно
Особенный день: Эрмитаж 7 декабря распахнёт свои двери бесплатно
Городовой ру

Бесплатные билеты станут доступны на официальном сайте 5 декабря с 10:00.

В честь дня, посвящённого покровительнице Эрмитажа Святой Екатерине, вход во все здания этого музея в Санкт-Петербурге станет свободным для гостей и жителей города, сообщила пресс-служба учреждения.

Это событие состоится 7 декабря. Бесплатно можно будет пройти в Главный музейный комплекс, Главный штаб, центр хранения и реставрации «Старая Деревня», Дворец Меншикова, Музей императорского фарфорового завода и Зимний дворец Петра I.

Входные билеты для посещения в этот день будут доступны на официальном интернет-сайте Эрмитажа. Оформление электронных билетов начнётся 5 декабря в 10:00.

Кроме того, билеты можно будет взять непосредственно в кассе музея в день акции, 7 декабря. Кассы, расположенные на Дворцовой площади, будут работать с 11:00 до 17:00.

В музее уточнили, что для удобства вход и подход к кассам будут организованы небольшими группами, чтобы уменьшить очереди у гардероба и вестибюля.

Недавно стало известно, что фондохранилище Кунсткамеры планируют открыть в Петербурге в 2026 году.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью