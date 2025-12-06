Особенный день: Эрмитаж 7 декабря распахнёт свои двери бесплатно

В честь дня, посвящённого покровительнице Эрмитажа Святой Екатерине, вход во все здания этого музея в Санкт-Петербурге станет свободным для гостей и жителей города, сообщила пресс-служба учреждения.
Это событие состоится 7 декабря. Бесплатно можно будет пройти в Главный музейный комплекс, Главный штаб, центр хранения и реставрации «Старая Деревня», Дворец Меншикова, Музей императорского фарфорового завода и Зимний дворец Петра I.
Входные билеты для посещения в этот день будут доступны на официальном интернет-сайте Эрмитажа. Оформление электронных билетов начнётся 5 декабря в 10:00.
Кроме того, билеты можно будет взять непосредственно в кассе музея в день акции, 7 декабря. Кассы, расположенные на Дворцовой площади, будут работать с 11:00 до 17:00.
В музее уточнили, что для удобства вход и подход к кассам будут организованы небольшими группами, чтобы уменьшить очереди у гардероба и вестибюля.
Недавно стало известно, что фондохранилище Кунсткамеры планируют открыть в Петербурге в 2026 году.