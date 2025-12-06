Городовой / Город / Лесная красавица: главную ёлку Петербурга срубят 9 декабря
Лесная красавица: главную ёлку Петербурга срубят 9 декабря

Опубликовано: 6 декабря 2025 03:30
Global Look Press / Zamir Usmanov

В лесничестве обнаружили дерево возрастом около 120 лет, высотой более 30 метров и весом 10 тонн.

В Санкт-Петербурге выбрали ель, которая станет символом новогодних праздников на Дворцовой площади. В этом году для главной площади города подготовили дерево, возраст которого составляет около 120 лет, сообщает 78.ru.

Высота ели превышает 30 метров, а масса приближается к 10 тоннам.

Новогодняя красавица была выращена в Копорском лесничестве. Заготавливать её начнут 9 декабря, после этого дерево отправят на Дворцовую площадь, где его украсят праздничными свечениями и игрушками.

Ранее сообщалось, что новогодние ярмарки в Петербурге начнут свою работу с 13 декабря.

Автор:
Юлия Аликова
Город
