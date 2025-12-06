Всё раскуплено: на Новый год в Дубай и Египет мест нет, кроме тех, что по «золотой» цене

В ожидании новогодних праздников на рынке туристических услуг стало заметно повышение тревожности.

По словам специалистов, тем, кто сейчас задумывается о поездке в Дубай, Таиланд, Египет или на Мальдивы, необходимо быть готовыми к значительным затратам.

Большая часть доступных предложений на популярные курорты была забронирована ещё в конце лета, и нынешние цены ощутимо превышают летний уровень.

Об этом рассказал Андрей Агафонов, возглавляющий турагентство в Сергиевом Посаде, в интервью «ТурДому». Он отметил, что решения о зимнем отдыхе следовало принимать заранее, а теперь стоимость туров на новогодние дни стала заметно выше.

Эксперт подчеркнул:

"Запросы на зимние праздники до сих пор идут, но предложить по интересным ценам, которые были в июне–июле, уже практически нечего".

В беседе с представителями туристического сообщества он сообщил, что расходы на поездки в самые востребованные направления в период праздников увеличились на 50–60%.

Многие комфортные отели и вовсе прекратили бронирование: на крупных курортах Таиланда — Као Лаке, Самете и Пхукете — в гостиницах категорий 4 и 5 звёзд свободных номеров практически не осталось.

В ОАЭ закрыты продажи в престижных комплексах на Пальме и в районе Дубай-Марина, а в Абу-Даби цены выросли в отелях премиум-класса.

Эксперты отмечают, что ч ем ближе к Новому году, тем сложнее забронировать отель. Спрос на поездки продолжает расти, а количество доступных вариантов уменьшается с каждым днём.

Особо отмечается, что на Мальдивах почти полностью раскуплены виллы, расположенные над водой. В высокий сезон выбрать подходящее размещение становится всё сложнее, особенно для тех, кто предпочитает самые востребованные направления.

Тем не менее среди туристических агентств появилась новая тенденция: всё больше путешественников заранее планируют выезд не на сами праздничные дни, а чуть раньше или позже них. Такой подход позволяет сэкономить и найти более привлекательные предложения даже в популярных отелях.

Подобная стратегия особенно интересует тех, кто имеет возможность самостоятельно выбирать даты отпуска.

Для тех, кто стремится найти подходящий вариант, важно учитывать финансовые аспекты. Например, различия в стоимости отдыха в зависимости от даты могут составлять десятки процентов:

На Новый год — около 373 тысяч рублей

Вылет до или после праздников — примерно 240 тысяч рублей

Повышение цен на туры — до 60% к летним предложениям

Эксперты советуют при планировании путешествий рассматривать не только самые топовые даты, чтобы избежать переплат.