Дрозденко дал старт ленинградской «Ёлке желаний»: чьи мечты исполнятся первыми?

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко объявил о начале традиционной акции "Ёлка желаний" в регионе.

"Каждому ребенку, да и взрослому, важно верить, что чудеса случаются,"

— отметил губернатор.

По его словам, в здании областного правительства уже установили и украсили праздничную ель. Акция проходит ежегодно, и её цель — исполнить новогодние желания тех, кто особенно нуждается в поддержке.

Тем временем в Санкт-Петербурге выбрали главную зелёную красавицу для центра города. 9 декабря ель срубят и отправят в Северную столицу.