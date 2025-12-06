Городовой / Город / Дрозденко дал старт ленинградской «Ёлке желаний»: чьи мечты исполнятся первыми?
Дрозденко дал старт ленинградской «Ёлке желаний»: чьи мечты исполнятся первыми?

Опубликовано: 6 декабря 2025 05:00
В здании регионального правительства установили и украсили новогоднюю ёлку.

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко объявил о начале традиционной акции "Ёлка желаний" в регионе.

"Каждому ребенку, да и взрослому, важно верить, что чудеса случаются,"

— отметил губернатор.

По его словам, в здании областного правительства уже установили и украсили праздничную ель. Акция проходит ежегодно, и её цель — исполнить новогодние желания тех, кто особенно нуждается в поддержке.

Тем временем в Санкт-Петербурге выбрали главную зелёную красавицу для центра города. 9 декабря ель срубят и отправят в Северную столицу.

Автор:
Юлия Аликова
Город
