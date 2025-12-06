Начинают исследовать: под «Лиговским проспектом-2» стартуют раскопки

В Санкт-Петербурге организация «Метропроект» заключила контракт на проведение археологических исследований в зоне, где планируется строительство нового участка коричневой линии метрополитена между станциями «Каретная» и «Суворовская», сообщает ДП.
Археологические работы будут проводиться в ходе возведения входного павильона станции «Лиговский проспект-2». Ожидается, что специалисты завершат все работы к апрелю 2026 года.
Стоимость договора составила 423 тысячи рублей. После завершения исследований будет подготовлен акт государственной историко-культурной экспертизы, который охватит изучаемые земельные участки.
Ранее отмечалось, что проект нового входа на станцию «Лиговский проспект-2» имеет непосредственную связь с запуском высокоскоростной железнодорожной линии между Москвой и Санкт-Петербургом.