Начинают исследовать: под «Лиговским проспектом-2» стартуют раскопки
Опубликовано: 6 декабря 2025 04:00
Global Look Press / Maksim Konstantinov

В Санкт-Петербурге начинаются раскопки для строительства вестибюля будущей станции метро «Лиговский проспект-2».

В Санкт-Петербурге организация «Метропроект» заключила контракт на проведение археологических исследований в зоне, где планируется строительство нового участка коричневой линии метрополитена между станциями «Каретная» и «Суворовская», сообщает ДП.

Археологические работы будут проводиться в ходе возведения входного павильона станции «Лиговский проспект-2». Ожидается, что специалисты завершат все работы к апрелю 2026 года.

Стоимость договора составила 423 тысячи рублей. После завершения исследований будет подготовлен акт государственной историко-культурной экспертизы, который охватит изучаемые земельные участки.

Ранее отмечалось, что проект нового входа на станцию «Лиговский проспект-2» имеет непосредственную связь с запуском высокоскоростной железнодорожной линии между Москвой и Санкт-Петербургом.

Автор:
Юлия Аликова
