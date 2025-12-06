На красной линии Петербурга — коричневый «Балтиец»: в рейс вышел уже пятый состав

Пятый поезд серии «Балтиец» в коричневом цвете начал курсировать по первой линии метро в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба Комтранса.
Это последний из электропоездов, поставленных в рамках текущего государственного контракта для новой ветки метрополитена, которая в будущем соединит север и юг города.
Пока строительство новой линии продолжается, новые вагоны временно перевозят пассажиров по «красной» линии.
Как отмечают специалисты, вагоны «Балтиец» создавались с учетом особенностей петербургского метрополитена.
Производство полностью сосредоточено на Октябрьском электровагоноремонтном заводе, что позволяет ускорить выпуск и передачу составов городу.
Доля комплектующих отечественного производства в новых поездах превышает 95%.
Ранее сообщалось, что метро Петербурга ожидает поступления пяти новых составов, которые пополнят парк подземки после ввода в эксплуатацию коричневой линии.