На красной линии Петербурга — коричневый «Балтиец»: в рейс вышел уже пятый состав

Опубликовано: 6 декабря 2025 05:30
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Сборка современных вагонов идет на Октябрьском электровагоноремонтном заводе.

Пятый поезд серии «Балтиец» в коричневом цвете начал курсировать по первой линии метро в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба Комтранса.

Это последний из электропоездов, поставленных в рамках текущего государственного контракта для новой ветки метрополитена, которая в будущем соединит север и юг города.

Пока строительство новой линии продолжается, новые вагоны временно перевозят пассажиров по «красной» линии.

Как отмечают специалисты, вагоны «Балтиец» создавались с учетом особенностей петербургского метрополитена.

Производство полностью сосредоточено на Октябрьском электровагоноремонтном заводе, что позволяет ускорить выпуск и передачу составов городу.

Доля комплектующих отечественного производства в новых поездах превышает 95%.

Ранее сообщалось, что метро Петербурга ожидает поступления пяти новых составов, которые пополнят парк подземки после ввода в эксплуатацию коричневой линии.

Автор:
Юлия Аликова
Город
