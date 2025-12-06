Зонты не убираем: после короткого похолодания в Петербург вернутся дожди и тепло

В ближайшие дни в Санкт-Петербурге ожидается изменение погодных условий: холод и осадки в самом начале недели сменятся потеплением и дождями. Об этом сообщил главный синоптик города Александр Колесов.
Температура в выходные останется выше нуля, но к понедельнику столбик термометра опустится до одного градуса тепла.
В воскресенье и понедельник прогнозируются мокрый снег. Позже температура повысится, и вместо снега придут дожди.
«Основной особенностью следующей недели будут тоже осадки, которых будет достаточно в отличие от этой относительно сухой недели.
После повышенного атмосферного давления, которое было в эти дни, к нам приходят циклоны, и погода уже будет не такой комфортной», — отметил синоптик.
Ранее сообщалось, что в декабре в петербургских садах начали цвести розы. Так погодные перемены становятся все заметнее для жителей города.