Зонты не убираем: после короткого похолодания в Петербург вернутся дожди и тепло

Опубликовано: 6 декабря 2025 06:00
Global Look Press / Zamir Usmanov / Russian Look

В выходные ожидается потепление до +4 градусов, однако в начале недели температура снизится.

В ближайшие дни в Санкт-Петербурге ожидается изменение погодных условий: холод и осадки в самом начале недели сменятся потеплением и дождями. Об этом сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

Температура в выходные останется выше нуля, но к понедельнику столбик термометра опустится до одного градуса тепла.

В воскресенье и понедельник прогнозируются мокрый снег. Позже температура повысится, и вместо снега придут дожди.

«Основной особенностью следующей недели будут тоже осадки, которых будет достаточно в отличие от этой относительно сухой недели.
После повышенного атмосферного давления, которое было в эти дни, к нам приходят циклоны, и погода уже будет не такой комфортной», — отметил синоптик.

Ранее сообщалось, что в декабре в петербургских садах начали цвести розы. Так погодные перемены становятся все заметнее для жителей города.

Автор:
Юлия Аликова
