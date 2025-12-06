«Белый список» стал больше: Минцифры добавило новые сайты

Министерство цифрового развития вновь расширило перечень интернет-ресурсов, которые сохранят доступность для пользователей в случае ограничений мобильного доступа в сеть по причинам безопасности, сообщает РБК.
Теперь к списку были добавлены такие интернет-площадки, как сайты Банка России, компаний «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком», а также ресурс «Молодёжь России», онлайн-кинотеатр «Окко», портал «Домклик» и система безопасности «Цезарь Сателлит».
Среди новых участников также присутствуют интернет-сайты изданий «Известия» и информационного агентства «ТАСС».
Ранее в данный перечень уже включили порталы таких организаций, как РБК, «Альфа-Банк», навигационный сервис «2ГИС», железнодорожную компанию РЖД, а также личные кабинеты ведущих операторов мобильной связи — МТС, «МегаФона», «Т2 РТК Холдинга» (также известного как бренд Т2) и «ВымпелКома».
Кроме того, в списке присутствуют ресурсы МЧС и ряд других востребованных сервисов. Составление перечня, по данным министерства, ведётся с учётом рейтинга наиболее посещаемых российских интернет-платформ.
Обновление списка происходит раз в неделю, что позволяет оперативно вносить актуальные изменения.
Ранее специалисты сообщали о планах включить туда и региональные интернет-сервисы. Таким образом, доступность наиболее значимых ресурсов будет обеспечена даже при возможных ограничениях.