Стоянка «за спасибо» уходит в прошлое: Седов объяснил, где и почему в Ленобласти введут платные парковки

Эксперт выразил мнение, что распространение автомобилей в России будет продолжаться независимо от обстоятельств.

Кольцевая автодорога КАД-2, как сообщил заместитель губернатора Ленинградской области по вопросам транспорта и топливно-энергетического комплекса Денис Седов в интервью «Коммерсанту», с высокой вероятностью станет участком с платным проездом.

Чиновник обратил внимание, что платные автомагистрали уже стали частью современной жизни, приводя в пример Западный скоростной диаметр.

По его словам, многие водители пользуются трассой несмотря на заметную стоимость, и весьма довольны работой этой дороги.

Седов отметил, что растущее число автомобилей неизбежно, развитие транспорта и промышленности приводит к постоянному увеличению поездок.

Он напомнил, что в случае отсутствия таких автомобильных магистралей, как КАД и Западный скоростной диаметр, весь трафик устремился бы в город, что создало бы серьёзные заторы.

По его словам, важно руководствоваться тем, как организовать транспортные потоки для удобства жителей. В беседе также был затронут вопрос платных парковочных мест в населённых пунктах Ленинградской области.

Заместитель губернатора отметил, что возле домов, где создаются такие парковки, жители получают определённые льготы, а приезжим необходимо будет оплачивать стоянку. Это, по мнению Седова, позволяет местным жителям выиграть в вопросе доступности парковочных пространств.

В некоторых городах региона, где особенно заметен поток туристов, автомобили мешают прогулкам и осмотру достопримечательностей в исторической части.

Седов отдельно обратил внимание на ситуацию в Мурино и Кудрово. Он пояснил, что там острая нехватка парковочных мест препятствует даже проезду спецтехники:

«В таких локациях, как Мурино и Кудрово, вопрос платных парковок уже назрел. Там пожарная машина не может проехать к домам. Все эти вопросы необходимо дорабатывать и всерьёз заниматься организацией парковочных пространств.

Но решения должны приниматься только исходя из комфорта жителей», — подчеркнул Денис Седов.

Отдельно он добавил, что создание новых парковочных зон и изменение правил должны увязываться с интересами проживающих.

Организация мест для автомобилей, по его мнению, требует индивидуального подхода для каждого населённого пункта.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге начали действовать ограничения для стоянки на платных парковках в зимний период: раз в неделю ночью парковка будет запрещена.