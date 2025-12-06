За решёткой сметы: «Кресты» приспособят под современные нужды за 15 млрд рублей

Совет при правительстве города по вопросам культурного наследия одобрил идею адаптации комплекса «Кресты» под современные нужды, сообщила пресс-служба КГИОП.
Объём вложений в проект, заявленный компанией «КВС-Арсенальная», оценивается примерно в 15 миллиардов рублей, а работы планируют завершить за пять лет.
Члены Совета согласились с мнением эксперта Маргариты Штиглиц, предложившей внести «Кресты» в перечень памятников регионального значения. Охраняемый статус комплекса предусматривает сохранение исторического вида сооружений, за исключением поздних пристроек.
Необходимо отметить, что, несмотря на изменения и постройки второй половины прошлого века, комплекс сохранил целостность и историческую ценность.
Предусмотрено создание променада — открытого прохода от улицы Комсомола к Арсенальной набережной, что сделает территорию более привлекательной для пешеходов. Это решение совет признал удачным для формирования нового облика «Крестов».
Также проектами предусмотрены подземный переход к Неве и строительство нового причала «Кресты». Планируется дальнейшая работа по благоустройству территории, расширению музейных экспозиций и созданию ресторана на месте бывшего прогулочного двора со стороны набережной.
Архитектурные детали будущего здания ресторана ещё уточняются специалистами.
В дальнейшем специалисты приступят к проработке элементов благоустройства территории, а также к развитию музейной составляющей.
Новые решения для общественных пространств обещают повысить привлекательность объекта.