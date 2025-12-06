Петербург услышит зелёный: в городе появилось порядка 200 «говорящих» светофоров

В Санкт-Петербурге появилось почти двести новых светофоров, оснащённых речевыми оповещениями. Представители городского комитета по транспорту сообщили о расширении численности таких устройств. На данный момент в городе действует 7727 аппаратов голосового сообщения.
Устройства теперь способны учитывать уровень шума в окружающей среде и менять громкость в зависимости от времени суток.
Благодаря этому жители, проживающие рядом, меньше подвержены звуковому дискомфорту, а оповещения становятся лучше различимы для пешеходов. Следить за работой оборудования позволяет центральный сервер, который помогает быстро устранять неисправности на светофорах.
В пресс-службе разъяснили:
"Кроме того, эти устройства находятся под контролем мощного сервера, что помогает эксплуатирующим организациям оперативно реагировать на нештатные ситуации, не дожидаясь жалоб жителей на неисправное оборудование".
Ранее городские службы информировали о решении ГИБДД убрать «АУ» и «ОУ» с табло на светофорах.