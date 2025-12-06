Городовой / Город / Финальные строки: ремонт памятника Пушкину на Площади Искусств почти доделан
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
На Харченко смонтировали обводную линию — что пустят в обход и что это меняет Город
На булочки — 10 миллионов рублей: крупная сеть ресторанов наладит в Петербурге выпуск выпечки Город
Император или поэтесса: чьё лицо навсегда закрепили на вершине Александровской колонны Город
Город, которого не видно: туман превратил Петербург в призрак на Неве Город
Дворник — «Хозяин дома»: как дореволюционный Петербург вершил порядок Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Эксклюзив Краеведение
Категории
Общество Спорт

Финальные строки: ремонт памятника Пушкину на Площади Искусств почти доделан

Опубликовано: 6 декабря 2025 08:45
Финальные строки: ремонт памятника Пушкину на Площади Искусств почти доделан
Финальные строки: ремонт памятника Пушкину на Площади Искусств почти доделан
Global Look Press / Aleksey Smyshlyaev

С октября вокруг памятника установлен забор.

В Санкт-Петербурге завершается реставрация монумента Александру Пушкину, установленного на Площади Искусств. Об этом официально сообщил музей городской скульптуры, указав, что ограждение объекта было произведено в октябре прошлого года.

Проводился частичный разбор и восстановление гидроизоляционного слоя вокруг основания памятника.

Специалисты укрепляют фундамент памятника, а также выравнивают плиты, лежащие в основании. Крупные реставрационные мероприятия затрагивают гранитные части: устраняются повреждения, заменяются устаревшие вставки, проводится герметизация швов, обработка воском и мероприятия по сохранению камня.

Кроме того, была обновлена и покрыта позолотой надпись на памятнике.

В те же сроки ведётся очистка и восстановление самой бронзовой фигуры поэта, расположенной наверху конструкции.

— Завершить все работы планируют до конца года. Леса уберут уже к концу недели. Последний раз памятник реставрировали в 2007 году. Профилактический текущий уход музейные специалисты осуществляют регулярно,

— добавили в пресс-службе учреждения.

Отдельного внимания потребовали наиболее уязвимые части монумента: поверхность головы, лицо и руки поэта тщательно очищали от следов загрязнений птицами.

Специалисты продолжают работы на строительных лесах, чтобы вернуть памятнику первоначальный облик.

Ранее сообщалось, что переоборудование здания «Кресты» под новые нужды оценивается в 15 миллиардов рублей.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью