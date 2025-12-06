Финальные строки: ремонт памятника Пушкину на Площади Искусств почти доделан

В Санкт-Петербурге завершается реставрация монумента Александру Пушкину, установленного на Площади Искусств. Об этом официально сообщил музей городской скульптуры, указав, что ограждение объекта было произведено в октябре прошлого года.
Проводился частичный разбор и восстановление гидроизоляционного слоя вокруг основания памятника.
Специалисты укрепляют фундамент памятника, а также выравнивают плиты, лежащие в основании. Крупные реставрационные мероприятия затрагивают гранитные части: устраняются повреждения, заменяются устаревшие вставки, проводится герметизация швов, обработка воском и мероприятия по сохранению камня.
Кроме того, была обновлена и покрыта позолотой надпись на памятнике.
В те же сроки ведётся очистка и восстановление самой бронзовой фигуры поэта, расположенной наверху конструкции.
— Завершить все работы планируют до конца года. Леса уберут уже к концу недели. Последний раз памятник реставрировали в 2007 году. Профилактический текущий уход музейные специалисты осуществляют регулярно,
— добавили в пресс-службе учреждения.
Отдельного внимания потребовали наиболее уязвимые части монумента: поверхность головы, лицо и руки поэта тщательно очищали от следов загрязнений птицами.
Специалисты продолжают работы на строительных лесах, чтобы вернуть памятнику первоначальный облик.
