Разбор полетов: почему цена за 100 грамм — это не нарушение закона, но обман

В современном мире потребители сталкиваются с множеством маркетинговых приемов, призванных увеличить продажи.

Одним из таких приемов, вызывающих недоумение и порой возмущение, является указание цены товара за 100 грамм вместо его единицы.

Этот метод, повсеместно используемый в магазинах, вызывает вопрос: насколько он законен и как он влияет на восприятие стоимости товара конечным покупателем?

Магия цифр: иллюзия низкой цены

Часто, проходя мимо полок с товарами, взгляд потребителя останавливается на привлекательной цене, указанной мелким шрифтом. Например, на ценнике может быть написано «100 рублей», а ниже, едва заметно, — «за 100 грамм».

На первый взгляд, такая цена кажется весьма выгодной. Однако, когда товар оказывается на кассе, выясняется, что его реальная стоимость значительно выше, поскольку зависит от общего веса упаковки.

Этот механизм, безусловно, является “маркетинговым ходом для повышения продаж, не более того”.

Закон на стороне информации: что гласит ЗЗПП

Согласно Закону «О защите прав потребителей» (ЗЗПП), продавец обязан предоставить покупателю всю необходимую информацию о товаре. Сюда входят его наименование, вес, страна происхождения, производитель, срок годности и другие существенные сведения.

Однако, как ни парадоксально, указание цены за 100 грамм не является прямым нарушением закона. Формально, вся информация присутствует, хотя и в таком виде, который “прямо вводит потребителя в заблуждение”.

Кейс гипермаркета “Глобус”: сыр и загадка стоимости

В качестве иллюстрации этой ситуации можно привести пример из гипермаркета «Глобус». На прилавке лежит упаковка сыра, но цена указана не за всю упаковку, а за 100 грамм. Это порождает закономерный вопрос:

«А с какой стати потребитель должен высчитывать разницу и определять конечную стоимость за товар?»

Действительно, подобная практика, хотя и легальна, создает ощущение «легального обмана человека».

Логичнее было бы указывать конкретную цену за единицу товара, например, «упаковка сыра стоит 1000 рублей», и не использовать «маркетинговые уловки».

Проблема усугубляется тем, что многие товары, как, например, сыр в упаковке, нельзя разделить. Покупатель не может попросить взвесить ровно 300 грамм.

Что делать потребителю?

Если потребитель обнаруживает подобные нарушения, или если товар просрочен, или продается по полной стоимости с истекающим сроком годности (хотя такие товары должны продаваться со скидкой), можно обратиться с жалобой в Роспотребнадзор.

Важно помнить, что фиксация нарушений — первый шаг к их устранению.

“Фиксируйте любые нарушения на свой телефон, да, можете вести аудио и видеозапись, делать фотографии. Никто Вам запретить не имеет права”.

Поскольку жалобные книги были отменены, все претензии подаются на юридический адрес продавца по почте или через электронные каналы связи. По закону, срок ответа на претензию составляет 10 дней.

В случаях, когда это применимо, можно требовать возврат или обмен товара, а также возврат денег. Сложные вопросы, связанные с выплатой компенсаций, решаются в судебном порядке.

Представляется, что законодателям стоит обратить внимание на эту практику и, возможно, “проработать вопрос” для дальнейшего совершенствования защиты прав потребителей.

Ужесточение ответственности продавцов за подобные нарушения могло бы положить конец подобным “маркетинговым уловкам” и сделать процесс покупки более прозрачным.