Рыбка клюнула — более миллиона уплыло: любитель «рыбных» взяток подставил петербургскую фирму

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга завершилась проверка, связанная с вопросами борьбы с коррупцией. В ходе этой проверки выяснилось, что сотрудник одной из городских организаций в период с июня 2018 года по январь 2023 года ежемесячно перечислял денежные средства ветеринарному врачу.
Эти платежи были вознаграждением за подтверждение качества рыбной продукции при контрольных осмотрах, сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.
Общая сумма переданных денежных средств за указанный период составила почти 400 тысяч рублей. В результате выявленных нарушений было возбуждено дело о неправомерной выплате от имени организации. Организация, в которой работал нарушивший закон сотрудник, понесла материальное наказание.
Юридическому лицу был назначен штраф, размер которого превысил 1 миллион рублей. Таким образом, материальная ответственность для предприятия оказалась значительно выше незаконно переданных средств. Контрольные органы продолжают следить за исполнением законодательства в сфере противодействия коррупции в городе.