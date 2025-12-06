Городовой / Город / Рыбка клюнула — более миллиона уплыло: любитель «рыбных» взяток подставил петербургскую фирму
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
На Харченко смонтировали обводную линию — что пустят в обход и что это меняет Город
На булочки — 10 миллионов рублей: крупная сеть ресторанов наладит в Петербурге выпуск выпечки Город
Император или поэтесса: чьё лицо навсегда закрепили на вершине Александровской колонны Город
Город, которого не видно: туман превратил Петербург в призрак на Неве Город
Дворник — «Хозяин дома»: как дореволюционный Петербург вершил порядок Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Эксклюзив Краеведение
Категории
Общество Спорт

Рыбка клюнула — более миллиона уплыло: любитель «рыбных» взяток подставил петербургскую фирму

Опубликовано: 6 декабря 2025 09:45
Рыбка клюнула — более миллиона уплыло: любитель «рыбных» взяток подставил петербургскую фирму
Рыбка клюнула — более миллиона уплыло: любитель «рыбных» взяток подставил петербургскую фирму
Городовой ру

Житель Петербурга привлечён к ответственности за передачу взяток ветеринарному врачу при проведении проверок рыбы.

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга завершилась проверка, связанная с вопросами борьбы с коррупцией. В ходе этой проверки выяснилось, что сотрудник одной из городских организаций в период с июня 2018 года по январь 2023 года ежемесячно перечислял денежные средства ветеринарному врачу.

Эти платежи были вознаграждением за подтверждение качества рыбной продукции при контрольных осмотрах, сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Общая сумма переданных денежных средств за указанный период составила почти 400 тысяч рублей. В результате выявленных нарушений было возбуждено дело о неправомерной выплате от имени организации. Организация, в которой работал нарушивший закон сотрудник, понесла материальное наказание.

Юридическому лицу был назначен штраф, размер которого превысил 1 миллион рублей. Таким образом, материальная ответственность для предприятия оказалась значительно выше незаконно переданных средств. Контрольные органы продолжают следить за исполнением законодательства в сфере противодействия коррупции в городе.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью