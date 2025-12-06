Дворник — «Хозяин дома»: как дореволюционный Петербург вершил порядок

В современном мире, где чистота и порядок зачастую достигаются с помощью техники и специализированных служб, сложно представить масштаб функций, которые выполнял один человек — дворник — в дореволюционном Петербурге.

Эти люди были не просто уборщиками, но и своего рода “хозяевами дома”, неотъемлемой частью жизни доходных домов и их обитателей.

“Хозяин дома” и его команда: иерархия чистоты

В отличие от сегодняшних реалий, где жильцы иногда относятся к арендованной жилплощади как к временному пристанищу, не заботясь о её состоянии, в начале XX века владельцы доходных домов имели надежную опору — дворника.

“Дело в том, что только в 5% доходных домов не было дворников”, — отмечает источник, подчеркивая повсеместность этой профессии.

В больших домах существовала целая команда, возглавляемая старшим дворником. Как правило, это были бывшие крестьяне, “которые переехали в город и уже имели опыт городской жизни”.

Младшие дворники, в основном его “односельчане, приезжающие на заработки в город”, устраивались на работу “по знакомству” и считали себя счастливчиками.

Главным их преимуществом было предоставление жилья — “общая дворницкая”, что в условиях дороговизны петербургской аренды было существенной поддержкой.

Многие из них уезжали в деревню в урожайную пору, но старший дворник, как правило, оставался на постоянной основе, живя с семьей в отдельной квартире.

Функционал “своего человека”

Старший дворник не только контролировал младших, но и выполнял ряд важных обязанностей. Он показывал сдаваемые квартиры, собирал арендную плату и был “своим человеком” для жильцов, пользуясь их доверием.

“Вечером дворник обязан закрыть ворота, а если кто из жильцов припозднился, он должен был по звонку открыть ему дверь”, — свидетельствуют источники.

Кроме того, на дворников была возложена функция официального делопроизводства: они занимались “пропиской граждан”. Система, которая позднее стала привычной в СССР, зародилась ещё в царские времена.

“Каждый человек, который переезжал на новую квартиру, был обязан в трехдневный срок прописаться, заплатив за это определенный сбор”.

Дворник же контролировал соблюдение этого правила, предотвращая появление жильцов без прописки, что могло грозить штрафами для владельца дома.

Секреты порядка и взаимоотношений с полицией

Дворники поддерживали порядок не только на территории дома, но и на прилегающей улице, тесно сотрудничая с полицией.

Им предписывалось “не дозволять никому против своих домов курить трубки, сигары, папиросы и прочее”, наблюдать, “чтобы не ходили по домам и в домы татары с халатами, платками и пр.”, а также “представлять в полицию людей, скупающих по домам бутылки, штофы, старое платье и пр.”.

От дровяных сараев до снегоплавилен: бытовые заботы

Работа команды дворников была многогранна. Они занимались колкой и доставкой дров в квартиры, если аренда предусматривала такую услугу. Дрова хранились в специальных сараях во дворах.

Уборка улицы и двора проводилась “к 8 утра”, что говорит о раннем начале рабочего дня.

Зимой основной заботой становился снег. Вместо современной снегоуборочной техники использовались “снегоплавильни” — конструкции из бочек с дровами, внутри которых снег растапливался и сливался в канализацию.

Кроме того, снег счищался с тротуаров и посыпался песком. Летом же улицы приходилось мыть водой, поскольку мостовая из торцов отлично впитывала “органические отходы лошадей”.

Качество работы дворников строго контролировалось владельцем дома, который, в случае плохой уборки, мог столкнуться с проблемами с полицией, пожарной и санитарной инспекцией.

Домовладельцы стремились “задабривать полицию какими-нибудь подарками”, чтобы избежать штрафов.

“Околоточным, квартальным и городовым «поздравления» вручались прямо в руки”, — отмечают историки, подчёркивая эту неформальную систему взаимоотношений.

Дополнительные заработки и социальная мобильность

Помимо основных обязанностей, дворники находили и другие способы заработка. Они брали плату за поднятие белья на чердак для просушки и за перевозку вещей на дачу, куда петербуржцы часто выезжали на лето.

Младшие дворники, приезжая на заработки, стремились “жить очень экономно, стараясь привезти домой побольше денег”.

В состоятельных домах, помимо дворников, присутствовали и швейцары, отвечавшие за порядок в парадной. К концу царского периода, с распространением водопровода, во многих домах появился и собственный сантехник.

Интересно, что вся эта система напоминает советские времена, когда за прописку или жилплощадь люди устраивались дворниками.

А до революции, в поисках заработка и временного жилья в столице, в эту профессию шли крестьяне из деревень, что свидетельствует о своего рода социальной мобильности, доступной даже в те далёкие времена.