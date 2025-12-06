Городовой / Город / С 8 декабря «Площадь Восстания» ограничит движение: петербуржцам напомнили о работе метро
Опубликовано: 6 декабря 2025 09:30
Global Look Press / Konstantin Kokoshkin / Russian Look

Капитальный ремонт эскалатора продлится до 26 февраля 2026 года.

8 декабря в работе первого вестибюля станции метро «Площадь Восстания» произойдут изменения в связи с началом капитального ремонта эскалатора. Как сообщили представители городского комитета по транспорту, завершение работ запланировано на 26 февраля 2026 года.

В течение этого периода в будние дни с 16:15 до 20:00 вход будет временно закрыт.

В комитете уточнили, что при необходимости расписание ограничений может быть скорректировано в зависимости от реального количества пассажиров. Для доступа к поездам на время ремонта посетителям доступны второй и третий вестибюли этой станции.

Ранее в социальных сетях обсуждалось закрытие станции «Балтийская», что вызвало неоднозначную реакцию у жителей города.

Автор:
Юлия Аликова
Город
