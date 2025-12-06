Зарыли сокровища под памятником: чем запомнилось 6 декабря в истории Петербурга

Шестое декабря — дата, отмеченная в петербургской истории событиями, полными драмы, величия и неожиданных поворотов.
От безмолвного захвата власти до величественных монументов и разрушительных актов вандализма — этот день оставил неизгладимый след в летописи города.
1741: Безмолвный переворот и рождение новой эры
В ночь на 6 декабря 1741 года произошло событие, изменившее ход российской истории. Дочь Петра I, Елизавета Петровна, при поддержке верных солдат Преображенского полка, совершила государственный переворот.
Её обращение к полку стало легендарным:
“Други мои! Вы знаете, чья я дочь, ступайте за мною! Как вы служили отцу моему, так и мне послужите верностью вашей!”.
Этот призыв, наполненный силой и решимостью, привел к захвату Зимнего дворца. К счастью, переворот прошел практически бескровно.
Малолетний император Иван VI, его мать Анна Леопольдовна и другие родственники были арестованы, а Елизавета Петровна провозглашена новой императрицей.
1819: Замок для инженеров и призраки прошлого
Шесть десятилетий спустя, 6 декабря 1819 года, в Петербурге было основано Главное инженерное училище.
Император отдал под его нужды одну из царских резиденций — Михайловский замок, распорядившись отныне именовать здание Инженерным замком.
Это учебное заведение было призвано создать в российской армии собственный, высококвалифицированный инженерный корпус. Среди его знаменитых выпускников — выдающийся инженер Эдуард Тотлебен и великий писатель Фёдор Достоевский.
Интересно, что комната, где трагически погиб Павел I, всегда оставалась закрытой, а до революции 1917 года у её двери неизменно стоял часовой, словно охраняя покой павшего монарха.
1873: Величие Екатерины и спорные фигуры истории
Спустя более полувека, 6 декабря 1873 года, Невский проспект украсился новым монументом. Перед Александровским театром был открыт памятник Екатерине II.
Решение об установке монумента было приурочено к 100-летию восшествия императрицы на престол.
Князь А. А. Суворов, внук великого полководца и генерал-губернатор Петербурга, предложил разместить его “в сквере напротив «Александрийского театра в Санкт-Петербурге, в виду Публичной библиотеки, учреждение которой принадлежит мудрой императрице»”.
Модель памятника создал художник Михаил Микешин, скульптуру императрицы — Матвей Чижов, а фигуры на пьедестале — Александр Опекушин.
Легенда гласит, что во время церемонии закладки памятника, одна из дам бросила в яму перстень, и вслед за ней многие приглашенные особы последовали её примеру, осыпав котлован драгоценностями.
“Правда это или нет — никому не известно, об этом знает только памятник Екатерине Великой”, — гласит предание.
2002: Пожары в церкви
6 декабря 2002 года стало трагической страницей для Лютеранской церкви Святой Анны на Кирочной улице, 8. Пожару был присвоен 3-й уровень сложности, и внутри здания выгорело всё.
Кирха, построенная в 1775-1779 годах на средства, выделенные императрицей Анной Иоанновной, в советское время служила кинотеатром “Спартак”.
К счастью, после пожара здание было отреставрировано и сегодня вновь является действующей лютеранской церковью.
2010: Взрыв памяти
Спустя восемь лет, 6 декабря 2010 года, произошел акт вандализма в городе Пушкине. Неизвестные взорвали памятник Ленину, установленный на пересечении Малой и Конюшенной улиц.
Монумент, перевезённый из Таврического сада, где он также неоднократно подвергался нападениям, в 2006 году, в результате взрыва получил значительные повреждения.
“Памятник Ильичу получил значительные повреждения, накренился, но устоял”, — сообщали очевидцы, отмечая, что, несмотря на разрушения, скульптура не была полностью уничтожена.