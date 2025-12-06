Зарыли сокровища под памятником: чем запомнилось 6 декабря в истории Петербурга

Когда кровь не лилась, но камни говорили: драматические повороты одного дня.

Шестое декабря — дата, отмеченная в петербургской истории событиями, полными драмы, величия и неожиданных поворотов.

От безмолвного захвата власти до величественных монументов и разрушительных актов вандализма — этот день оставил неизгладимый след в летописи города.

1741: Безмолвный переворот и рождение новой эры

В ночь на 6 декабря 1741 года произошло событие, изменившее ход российской истории. Дочь Петра I, Елизавета Петровна, при поддержке верных солдат Преображенского полка, совершила государственный переворот.

Её обращение к полку стало легендарным:

“Други мои! Вы знаете, чья я дочь, ступайте за мною! Как вы служили отцу моему, так и мне послужите верностью вашей!”.

Этот призыв, наполненный силой и решимостью, привел к захвату Зимнего дворца. К счастью, переворот прошел практически бескровно.

Малолетний император Иван VI, его мать Анна Леопольдовна и другие родственники были арестованы, а Елизавета Петровна провозглашена новой императрицей.

1819: Замок для инженеров и призраки прошлого

Шесть десятилетий спустя, 6 декабря 1819 года, в Петербурге было основано Главное инженерное училище.

Император отдал под его нужды одну из царских резиденций — Михайловский замок, распорядившись отныне именовать здание Инженерным замком.

Это учебное заведение было призвано создать в российской армии собственный, высококвалифицированный инженерный корпус. Среди его знаменитых выпускников — выдающийся инженер Эдуард Тотлебен и великий писатель Фёдор Достоевский.

Интересно, что комната, где трагически погиб Павел I, всегда оставалась закрытой, а до революции 1917 года у её двери неизменно стоял часовой, словно охраняя покой павшего монарха.

1873: Величие Екатерины и спорные фигуры истории

Спустя более полувека, 6 декабря 1873 года, Невский проспект украсился новым монументом. Перед Александровским театром был открыт памятник Екатерине II.

Решение об установке монумента было приурочено к 100-летию восшествия императрицы на престол.

Князь А. А. Суворов, внук великого полководца и генерал-губернатор Петербурга, предложил разместить его “в сквере напротив «Александрийского театра в Санкт-Петербурге, в виду Публичной библиотеки, учреждение которой принадлежит мудрой императрице»”.

Модель памятника создал художник Михаил Микешин, скульптуру императрицы — Матвей Чижов, а фигуры на пьедестале — Александр Опекушин.

Легенда гласит, что во время церемонии закладки памятника, одна из дам бросила в яму перстень, и вслед за ней многие приглашенные особы последовали её примеру, осыпав котлован драгоценностями.

“Правда это или нет — никому не известно, об этом знает только памятник Екатерине Великой”, — гласит предание.

2002: Пожары в церкви

6 декабря 2002 года стало трагической страницей для Лютеранской церкви Святой Анны на Кирочной улице, 8. Пожару был присвоен 3-й уровень сложности, и внутри здания выгорело всё.

Кирха, построенная в 1775-1779 годах на средства, выделенные императрицей Анной Иоанновной, в советское время служила кинотеатром “Спартак”.

К счастью, после пожара здание было отреставрировано и сегодня вновь является действующей лютеранской церковью.

2010: Взрыв памяти

Спустя восемь лет, 6 декабря 2010 года, произошел акт вандализма в городе Пушкине. Неизвестные взорвали памятник Ленину, установленный на пересечении Малой и Конюшенной улиц.

Монумент, перевезённый из Таврического сада, где он также неоднократно подвергался нападениям, в 2006 году, в результате взрыва получил значительные повреждения.