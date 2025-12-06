Городовой / Город / Вместо игры — минус 82 тысячи: школьница пыталась обойти блокировку Roblox
Вместо игры — минус 82 тысячи: школьница пыталась обойти блокировку Roblox

Опубликовано: 6 декабря 2025 06:30
Global Look Press / Elena Mayorova

Несовершеннолетняя девочка поверила мошенникам.

В Москве несовершеннолетняя попыталась получить доступ к заблокированной игре, воспользовавшись услугами незнакомца. За обещание предоставить постоянный доступ к платформе за 500 рублей школьница перешла по предложенной ссылке и ввела данные банковской карты родителей.

В результате со счёта было снято 82 тысячи рублей, после чего девочка не получила доступ к онлайн-игре, сообщает «Постньюс».

Мать ребёнка, обнаружив исчезновение средств, приняла решение заблокировать карту. Обращаться в правоохранительные органы женщина не стала, полагая, что вернуть деньги не удастся. Ф

Доступ к популярной американской онлайн-игре был ограничен в Российской Федерации 3 декабря.

В контрольно-надзорном ведомстве пояснили, что причиной стали массовое распространение агитационных материалов экстремистского и террористического характера, призывы к незаконным действиям с применением силы и пропаганда запрещенных в России организаций.

По данным ведомств, в процессе общения внутри игровой среды дети подвергались сексуальным домогательствам, их вынуждали отправлять фотографии интимного характера и склоняли к иным противоправным действиям.

Преступники пользовались чатами для знакомства с несовершеннолетними и впоследствии пытались перенести общение в офлайн.

Ранее сообщалось, что Елена Мизулина намерена направить в государственные структуры обращения с просьбой изучить вопрос ограничения доступа к этой игровой платформе на территории страны.

Автор:
Юлия Аликова
Город
