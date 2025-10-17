«Город врасплох»: почему Петербург всегда не готов к первому снегу

Как первый снег вдохновлял Пушкина и художников Петербурга.

В октябре Петербург замирает в ожидании первого снега.

Главный синоптик Александр Колесов предупреждает — снежинки могут появиться уже на днях но покрова еще не будет, ведь земля пока еще теплая. Однако даже сам факт приближения снега — особый знак для города.

Петербург и первый снег — ритуал перемен

Петербуржцы по-разному встречают первый снег: одни спешат его сфотографировать, другие выходят просто «подышать зимой», а некоторые с опаской предвкушают гололед.

Но для большинства это символ нового этапа, уютного тепла и приближающихся праздников.

Народные поверья и приметы

В дореволюционном Петербурге первый снег ассоциировали с Покровом Богородицы. Наши предки говорили:

«Первый снег землю укрывает — зиму объявляет».

«Какой первый снег — такая и вся зима».

Поймать снежинку ртом считалось к удаче, загадать желание — к исполнению, а снег на Покров — к доброй зиме.

В некоторых деревнях считали, что первый снег «омолаживает» и советовали прикладывать первый снег к лицу.

Первый снег в искусстве и душе города

У Пушкина это тихое ожидание:

«Уж небо осенью дышало, уж реже солнышко блистало…»

А Блок рисует меланхолию и тишину, когда город замирает.

«Все мне, певучее, тяжко и трудно,

Песни твои, и снега, и костры...

Чудо, я сплю, я устал непробудно.

Чудо, ложись в снеговые бугры!»

Художники выбирали момент, когда асфальт еще виден, но воздух уже зимний — символ перехода и перемен. Для них это был идеальный момент, чтобы рисовать с натуры Васильевский остров или Невский проспект.

Психология первого снега

Несмотря на это, существует ироничная шутка: «первый снег всегда ловит город врасплох» — коммунальщиков без песка, водителей без зимней резины, а пешеходов без перчаток.

Ожидание снега — эмоциональная подготовка к зиме. Снег возвращает ощущение детства, когда каждая снежинка была чудом. Петербуржцы, несмотря на усталость, снова и снова спрашивают себя: