Секреты старинной усадьбы и её хранителя: где в Петербурге спрятан настоящий античный дворец и загадочные камни

Сергиевка — это место, где история тонко переплетается с природой, а спокойствие и красота остаются главными героями, особенно осенью.

Если вы ищете место для неспешной прогулки среди природы и старины, без толп туристов и суеты, стоит обратить внимание на парк Сергиевка.

Это прекрасный дворцово-парковый ансамбль под Петербургом, в пригороде Петергофа, куда редко добираются гости города, а коренные жители ценят за покой и красоту.

Уют и природа Сергиевки

Парк расположен между Ораниенбаумским шоссе и Петергофом, вход в него свободный и открытый.

Здесь царит по-настоящему природная атмосфера — густые леса с вековыми деревьями, красивые лиственные аллеи, пруды и речка, через которую перекинуто около 20 очаровательных мостиков.

Особенно красиво осенью, когда парк окрашен золотыми и красными оттенками листвы.

История парка

История Сергиевки начинается в XVIII веке, когда эти земли принадлежали графу Александру Румянцеву, одному из сподвижников Петра I.

Позже усадьба перешла к его внуку Сергею Румянцеву, чьё имя и дало название парку. В 1822 году владелец изменился — теперь это был князь Кирилл Нарышкин, пишет Петербург Центр.

Но настоящие перемены произошли в 1838 году, когда Николай I купил имение в подарок своей дочери Марии Николаевне и её супругу, герцогу Лейхтенбергскому.

Вплоть до середины XIX века парк благоустраивали, здесь появилось много построек и садов. Особое место занимает дворец Лейхтенбергских, пишет reveal.world/ru.

Его архитектура сочетает классицизм и неогреческие мотивы, что придало зданию воздушность и изящество.

Вокруг дворца раскинулись террасы, цветники, галереи, а из окон открывается вид на Финский залив.

Загадки и легенды

Одной из самых загадочных достопримечательностей Сергиевки считается каменная голова-валун с вырезанным на ней изображением лица богатыря.

Её происхождение покрыто тайной, а легенды связывают этот валун с творчеством Пушкина — считается, что именно ее поэт имел в виду, когда писал эпизод из поэмы «Руслан и Людмила».

Современное состояние

Сегодня парк является особо охраняемой природной территорией и памятником природы регионального значения. Хотя в годы войны усадьба и пострадала, дворец был частично отреставрирован.

Сейчас в нем размещается Биологический факультет СПбГУ. Вокруг остался естественный лес с разнообразной флорой и фауной.

Как добраться

Лучше всего доехать на машине по Ораниенбаумскому шоссе или на общественном транспорте — до остановки «Биологический институт».

Также можно доехать электричкой от Балтийского вокзала до станции «Университет», пишет walkday.ru.