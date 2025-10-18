«Достаточно просто поговорить с классом»: кто ответит за издевательства над школьником в Петербурге

История ещё раз показывает — буллинг стал не просто мелким конфликтом, а серьёзной угрозой.

История, которая потрясла всех в Петербурге — случай третьеклассника. Ему пришлось взять из семейной заначки 75 тысяч рублей и передать их сверстникам, чтобы те его не обижали в школе.

Как все началось

В Кировском районе Петербурга у трехлетнего мальчика начались конфликты и издевательства со стороны одноклассников. Он сталкивался с физическим и моральным насилием.

Тут же добавился более страшный фактор — вымогательство. Группа подростков 11-12 лет требовала у мальчика 75 тысяч рублей, обещая прекратить травлю, если он им отдаст деньги, сообщает Фонтанка.

Мальчик взял тайком деньги из копилки родителей и передал их вымогателям. Мать узнала о пропаже, разговорила сына и обратилась в полицию.

В итоге, конфликт был передан участковым инспекторам по делам несовершеннолетних и следственному комитету.

Однако, поскольку никто из ребят не достиг возраста ответственности за преступление, уголовное дело не возбудили.

Что думают петербуржцы?

Этот случай вызвал большой резонанс в обществе. Многие даже представить не могли, что такой случай произошел в начальной школе.

«В моё время я дрался с обидчиками, хоть и был слабее, и дрался за тех кто был ещё слабее. Главное защитить своё достоинство, даже получив по морде, чем унижаться»;

«Школа должна отвечать за ВСЕ, что происходит в ее стенах. За отношения в классе несут ответственность учителя. А ведь чаще всего, бывает достаточно просто поговорить с классом»;

«Отвечать должны все: родители, педагоги и сами «детишки». Я сама в своё время прошла через этот ад и потом проходила его снова вместе с дочкой», — отмечают петербуржцы.

Тема буллинга в школе оказалась очень сложной и близкой жителям Северной столицы. Благодаря огласке таких случаев, их должно стать меньше.