Конец автосписаниям: как защитят деньги россиян от онлайн-подписок

С марта 2026 года онлайн-сервисы в России не смогут автоматически списывать деньги за подписки с банковских карт пользователей, если реквизиты карты удалены из аккаунтов.
До сих пор сложно было отказаться от подписок в интернете. Теперь деньги не спишут, как только данные карты удалятся.
Каких сервисов это касается?
Закон касается всех онлайн-подписок, которые работают через сайты, мобильные приложения и электронные платформы, пишет РБК.
Это могут быть кинотеатры, музыкальные сервисы, игры, обучающие платформы и многие другие. Исключение только — услуги мобильной связи.
Кроме запрета на автосписания, постепенно ограничивают использование карт с истекшим сроком годности.