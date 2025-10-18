Городовой / Общество / Конец автосписаниям: как защитят деньги россиян от онлайн-подписок
Конец автосписаниям: как защитят деньги россиян от онлайн-подписок

Опубликовано: 18 октября 2025 09:00
Конец автосписаниям: как защитят деньги россиян от онлайн-подписок
Global Look Press / Elena Mayorova

Владимир Путин подписал закон, который меняет порядок оплаты онлайн-сервисов.

С марта 2026 года онлайн-сервисы в России не смогут автоматически списывать деньги за подписки с банковских карт пользователей, если реквизиты карты удалены из аккаунтов.

До сих пор сложно было отказаться от подписок в интернете. Теперь деньги не спишут, как только данные карты удалятся.

Каких сервисов это касается?

Закон касается всех онлайн-подписок, которые работают через сайты, мобильные приложения и электронные платформы, пишет РБК.

Это могут быть кинотеатры, музыкальные сервисы, игры, обучающие платформы и многие другие. Исключение только — услуги мобильной связи.

Кроме запрета на автосписания, постепенно ограничивают использование карт с истекшим сроком годности.

Юлия Аликова
Общество
