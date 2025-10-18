От молодых до опытных: как возраст влияет на скорость трудоустройства

В Ленинградской области работу ищут дольше, чем в Северной столице.

По данным аналитиков FinExpertiza, в 2025 году жители Санкт-Петербурга находят работу в среднем за 5 месяцев и 5 дней.

В Ленинградской области на поиск работы уходит больше времени — около 6 месяцев и 25 дней.

Интересно, что оба показателя стали лучше по сравнению с прошлым годом — люди стали устраиваться немного быстрее, сообщает neva.today.

Общая картина по России

Среднее время поиска работы в России в первом полугодии 2025 года сократилось на 9% по сравнению с предыдущим годом и теперь составляет примерно 5 месяцев и 8 дней.

Где устроиться проще всего, а где сложнее

Самые быстрые регионы в плане трудоустройства — Саратовская, Астраханская и Ульяновская области. Там на поиск работы уходит меньше 2 месяцев, пишет Росбалт.

Например, в Саратовской области люди находят работу примерно за 1 месяц и 12 дней, а в Астраханской — за 1 месяц и 21 день.

С другой стороны, сложнее всего с поиском работы в Забайкальском крае, Амурской и Магаданской областях. Там поиск работы занимает в среднем около 10 месяцев.

Как возраст влияет на скорость поиска

Возраст тоже играет большую роль. Молодые специалисты в возрасте от 15 до 24 лет находят работу быстрее всех — в среднем за 4 месяца.

Люди от 25 до 49 лет в среднем ищут работу около 5–5,5 месяца. Самый долгий поиск — у тех, кто старше 50 лет, у них процесс может занять более 6 месяцев, сообщает ДП.

Любопытно, что совсем пожилые соискатели старше 70 лет устраиваются немного быстрее, чем те, кто на пике карьеры — за 4,7 месяца в среднем.