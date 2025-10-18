Золотые тыквы, белки и лягушки: загадочные символы на часах «Павлин» в Эрмитаже

Григория Потемкина и Екатерину II связывали не просто любовь к России, но чувства друг к другу. Но со временем императрица почти перестала обращать внимание на князя.
В ее окружении появился молодой любимец — Александр Ланской. Чтобы спасти их любовь, Потемкин решил удивить Екатерину.
Идея необычного подарка
Потемкин никак не хотел сдаваться. Он задумал хитрый план: вернуть любовь императрицы через уникальный подарок.
Герцогиня Кингстон была в петербурге и рассказала князю о роскошных механизмах Джеймса Кокса. Потемкин решил заказать у него часы для императрицы, пишет сайт Эрмитажа.
Кокс славился созданием удивительных золотых часов и механических животных, которые могли даже двигаться и издавать звуки.
Механический зоопарк из золота
Потемкин вдохновлялся историей Византийской империи и ее механическими чудесами. Он хотел подарить Екатерине не просто одну птицу, а целый «птичий двор»: павлина, сову, петуха и часы в виде гриба.
-
Сова символизировала мудрость Екатерины и запускала весь механизм.
-
Павлин был образом самого Потемкина — главного мужчины в жизни императрицы.
-
Петух служил тайным посланием: в народных приметах его крик указывает на конец любви.
-
Часы напоминали о скоротечности времени.
Дополнительно подарок украшали символы тыквы (благополучие империи), улитки (скромность), белки (трудолюбие) и лягушки (гармония в семье), пишет annapeicheva.ru.
Долгий путь и неожиданная цена
Подарок был готов и отправлен в Россию в 1781 году. Однако механизмы долго не работали — мастер Фридрих Юри не мог правильно их запустить.
Несмотря на это, за заказ заплатили 11 тысяч рублей, а Екатерина была восхищена.
«Павлин» — символ нежности и памяти
Князь Потемкин не дожил до того момента, когда часы заработали во всей красе. После его смерти Екатерина с трогательной нежностью вспоминала дорогого фаворита.
Часы в итоге восстановил другой придворный мастер, Иван Кулибин, с которым связана отдельная история успеха и технических чудес в России XVIII века, пишет Петербург Центр.