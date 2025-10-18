Золотые тыквы, белки и лягушки: загадочные символы на часах «Павлин» в Эрмитаже

Потемкин сделал необычный подарок императрице, используя искусство высокого класса, которое она так ценила.

Григория Потемкина и Екатерину II связывали не просто любовь к России, но чувства друг к другу. Но со временем императрица почти перестала обращать внимание на князя.

В ее окружении появился молодой любимец — Александр Ланской. Чтобы спасти их любовь, Потемкин решил удивить Екатерину.

Идея необычного подарка

Потемкин никак не хотел сдаваться. Он задумал хитрый план: вернуть любовь императрицы через уникальный подарок.

Герцогиня Кингстон была в петербурге и рассказала князю о роскошных механизмах Джеймса Кокса. Потемкин решил заказать у него часы для императрицы, пишет сайт Эрмитажа.

Кокс славился созданием удивительных золотых часов и механических животных, которые могли даже двигаться и издавать звуки.

Механический зоопарк из золота

Потемкин вдохновлялся историей Византийской империи и ее механическими чудесами. Он хотел подарить Екатерине не просто одну птицу, а целый «птичий двор»: павлина, сову, петуха и часы в виде гриба.

Сова символизировала мудрость Екатерины и запускала весь механизм.

Павлин был образом самого Потемкина — главного мужчины в жизни императрицы.

Петух служил тайным посланием: в народных приметах его крик указывает на конец любви.

Часы напоминали о скоротечности времени.

Дополнительно подарок украшали символы тыквы (благополучие империи), улитки (скромность), белки (трудолюбие) и лягушки (гармония в семье), пишет annapeicheva.ru.

Долгий путь и неожиданная цена

Подарок был готов и отправлен в Россию в 1781 году. Однако механизмы долго не работали — мастер Фридрих Юри не мог правильно их запустить.

Несмотря на это, за заказ заплатили 11 тысяч рублей, а Екатерина была восхищена.

«Павлин» — символ нежности и памяти

Князь Потемкин не дожил до того момента, когда часы заработали во всей красе. После его смерти Екатерина с трогательной нежностью вспоминала дорогого фаворита.

Часы в итоге восстановил другой придворный мастер, Иван Кулибин, с которым связана отдельная история успеха и технических чудес в России XVIII века, пишет Петербург Центр.