Дисциплина за царским столом Николая I: как питался «солдат на троне»

Император показывал, что он прежде всего военный, и только потом монарх.

Николай I — один из самых строгих российских императоров. Его даже называют «солдатом на троне». Это не только про характер и стиль управления, но и про то, как он питался.

В еде он был очень простым и не терпел никаких излишеств.

Простой рацион без изысков

В отличие от многих европейских монархов, Николай не любил шикарные трапезы. Его стол напоминал скорее офицерский — ничего лишнего и заморского, пишет АиФ.

Он считал, что роскошные пиры портят дисциплину и не идут на пользу здоровью. Любимые блюда императора были понятными и привычными:

щи или уха﻿,

гречневая и пшённая каша,

мясо — чаще всего говядина или баранина, просто приготовленное,

соленья — огурцы, капуста, грибы,

чёрный хлеб и свежие овощи.

Даже во дворце на пышных ужинах Николай мог обойтись тарелкой супа и куском мяса, а все деликатесы оставлял для гостей.

Царь любил маринованные огурчики и грибы, пишет pravilamag.ru.

Умеренное пьянство и военный режим

Николай I не любил крепкое спиртное и предпочитал лёгкие вина за обедом. Пьянство он строго пресекал среди своих офицеров и приближённых. Для него важна была дисциплина и порядок.

Распорядок дня императора напоминал военный:

завтрак был ранним и скромным,

обед проходил быстро,

ужин отличался простотой.

Для Николая еда была необходимостью — чтобы поддерживать силы, а не получать удовольствие.

Как еда отражала личность императора

Эта простота и аскетичность в еде отлично показывали его сдержанный и строгий характер. Для иностранцев, привыкших к роскоши и пышным застольям, рацион Николая казался почти спартанским.

Такое отношение к пище служило примером для подчинённых. Император показывал, что он прежде всего военный, и только потом монарх, пишет Культурология.

Он ел просто, как его армия, подчёркивая этим свою близость к солдатам и дисциплину.