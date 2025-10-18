Дисциплина за царским столом Николая I: как питался «солдат на троне»

Николай I — один из самых строгих российских императоров. Его даже называют «солдатом на троне». Это не только про характер и стиль управления, но и про то, как он питался.
В еде он был очень простым и не терпел никаких излишеств.
Простой рацион без изысков
В отличие от многих европейских монархов, Николай не любил шикарные трапезы. Его стол напоминал скорее офицерский — ничего лишнего и заморского, пишет АиФ.
Он считал, что роскошные пиры портят дисциплину и не идут на пользу здоровью. Любимые блюда императора были понятными и привычными:
щи или уха,
гречневая и пшённая каша,
мясо — чаще всего говядина или баранина, просто приготовленное,
соленья — огурцы, капуста, грибы,
чёрный хлеб и свежие овощи.
Даже во дворце на пышных ужинах Николай мог обойтись тарелкой супа и куском мяса, а все деликатесы оставлял для гостей.
Царь любил маринованные огурчики и грибы, пишет pravilamag.ru.
Умеренное пьянство и военный режим
Николай I не любил крепкое спиртное и предпочитал лёгкие вина за обедом. Пьянство он строго пресекал среди своих офицеров и приближённых. Для него важна была дисциплина и порядок.
Распорядок дня императора напоминал военный:
завтрак был ранним и скромным,
обед проходил быстро,
ужин отличался простотой.
Для Николая еда была необходимостью — чтобы поддерживать силы, а не получать удовольствие.
Как еда отражала личность императора
Эта простота и аскетичность в еде отлично показывали его сдержанный и строгий характер. Для иностранцев, привыкших к роскоши и пышным застольям, рацион Николая казался почти спартанским.
Такое отношение к пище служило примером для подчинённых. Император показывал, что он прежде всего военный, и только потом монарх, пишет Культурология.
Он ел просто, как его армия, подчёркивая этим свою близость к солдатам и дисциплину.