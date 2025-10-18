История одного культурного недоразумения: что на самом деле означает понятие «шведская семья»

Мнение самих жителей Швеции — оно часто очень отличается от стереотипов.

Выражение «шведская семья»﻿ уже давно прижилось в России и странах СНГ как синоним необычных отношений, когда вместе живут три и более партнёра. Многие сразу думают о свободных отношениях.

Однако за этим ярким словом скрывается необычная история, связанная с недопониманием и разницей культур.

Откуда взялся этот термин?

Появилось это выражение в 1970-е годы — как раз в то время, когда Швеция в советских глазах была чуть ли не страной сексуальной революции, пишет kartaslov.ru.

Тогда шла масса разговоров об отказе от традиционных семейных ценностей. Люди слышали, что там якобы несколько партнёров живут вместе, отказываясь от привычного брака.

Почему советские люди поверили?

Советскому обществу казалось невозможным, что в школе существует обязательное сексуальное просвещение. Для консервативных людей это выглядело как крайняя распущенность.

К тому же, популярная шведская группа ABBA﻿, известная в СССР, тоже укрепляла эти слухи. Ведь две супружеские пары жили вместе и менялись партнёрами, пишет sport24.ru.

Кто на самом деле первооткрыватель?

Интересно, что первые документальные случаи проживания с несколькими партнёрами не связаны со Швецией. Они намного старше — впервые описаны ещё в XVIII веке в Испании.

В Великобритании для похожих отношений существует выражение «шведский грех»﻿. То есть у других народов тоже есть подобные ассоциации с определённой долей стереотипов.

Что думают сами шведы?

Шведы чувствуют, что такое отношение к их стране несправедливо и даже обидно. В их обществе очень много традиционных семей, и примеры несколько партнёров живут вместе редко, сообщает Кириллица.

Так что выражение «шведская семья»﻿ — это давно устоявшийся миф, родившийся из-за нехватки информации и стереотипов.