Общество / Это какие то неправильные пчелы? Стало ли меньше подделок меда после новых поправок к закону о пчеловодстве
Общество

Это какие то неправильные пчелы? Стало ли меньше подделок меда после новых поправок к закону о пчеловодстве

Опубликовано: 18 октября 2025 16:00
мед
Это какие то неправильные пчелы? Стало ли меньше подделок меда после новых поправок к закону о пчеловодстве
Фото: Городовой.ру

Роскачество провело масштабную проверку.

С сентября 2024 года в России действует обновлённый закон о пчеловодстве — теперь мед по закону обязан соответствовать ГОСТу, а любые «добавки» вроде сахарного сиропа автоматически делают продукт фальсификатом.

Роскачество проверило 20 торговых марок и зафиксировало прогресс: половина образцов полностью соответствует стандартам. Если в 2023 году на полках было до 90% подделок, то теперь ситуация ощутимо лучше. Под «чистыми» оказались меды «Ашан», «Берестов А.С.», «Лента», «Самокат», «Наша Сибирь» и другие.

А вот в банках с этикетками «О’кей», «Медовый край» и «Медовый дом» эксперты нашли сиропы, несоответствие сахаров и подмену сортов — липовый оказывался подсолнечниковым, акациевый вовсе не содержал акации.

Итог: качество меда действительно растёт, но пчелы пока не победили всех лукавых производителей.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
