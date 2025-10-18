«Это не защита, это ловушка»: как петербургские магазины справляются с воришками

Как магазины борются с «эстетами с тощим кошельком»?

В Санкт-Петербурге меняется подход к хранению продаваемых товаров — некогда свободная выкладка уступает место усиленной защите продуктов.

Сегодня многие из самых ходовых и популярных позиций скрыты за замками и в специальных холодильниках.

Пока честные покупатели терпеливо ждут в очередях, чтобы приобрести масло к завтраку, профессиональные воришки беспрепятственно пополняют свои запасы, нанося сетям магазинов убытки, которые исчисляются сотнями тысяч рублей.

Чемпионы «защищенных» товаров: рейтинг магазинов

Как пишет "Фонтанка", абсолютным лидером по количеству защитных мер стала «Лента» на Чкаловском проспекте.

Под замком здесь — икра, сырокопченая колбаса, все виды сливочного масла, популярный немецкий шоколад, детское питание, бритвенные принадлежности, крепкий алкоголь стоимостью свыше 300 рублей и, конечно, оливковое масло.

Второе место занимает «Реалъ» на Каменноостровском, который сосредоточился на защите дорогостоящих алкогольных напитков и оливкового масла стоимостью свыше 400 рублей.

Менеджеры шутят:

«Видимо, жулики-завсегдатаи здесь эстеты с тощим кошельком, но утонченным вкусом».

«Перекресток» на Думской представляет разносторонний перечень товаров под защитой: икру, дорогой виски с камнями для охлаждения, детское питание, витамины, мясо краба, бритвенные станки и корейский увлажняющий гель.

Менеджеры объясняют, что антивандальные коробки необходимы, ведь «таскают. В центре города торгуем».

Стратегический подход и избирательная бдительность

В «Дикси» на Каменноостровском выбрали особую тактику — сыры и масло размещены в холодильнике-пенале у кассира, а бритвенные принадлежности спрятаны на верхних полках, куда «не добраться без помощи лестницы».

Наблюдатели отмечают:

«Это не защита, это ловушка».

«Пятерочка» на Ленина и «Магнит» на Малой Посадской концентрируют внимание на рыбных деликатесах.

По словам специалистов, «другие сети и не подозревают, какие страсти кипят вокруг банки имитированной икры за 169 рублей».

Квест для честных покупателей

Все эти меры, безусловно, затрудняют жизнь ворам, но одновременно превращают обычную покупку в настоящую игру с поиском нужного товара и ожиданием помощи сотрудников.

Чтобы купить любимое масло или колбасу, приходится преодолевать целый ряд преград — от вопросов к продавцам до особых условий доступа.

Самые украденные товары и их особенности