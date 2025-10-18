Хижина рыбака, военные укрепления и доисторические валуны: Мыс Киперорт — где встречаются леса, море и следы войны

Мыс Киперорт — отличный выбор для тех, кто хочет совместить лёгкую прогулку с изучением живой природы и исторических памятников.

Мыс Киперорт — это большой полуостров в Выборгском районе Ленинградской области, который словно создан для любителей природы и истории.

Здесь особенно красиво: леса разных типов, каменистые и песчаные берега Финского залива, редкие птицы и остатки военных укреплений.

Где находится и почему это место особенное

Полуостров Киперорт вытянут в сторону Финского залива и делится на западное каменистое и восточное песчаное побережье. Это место входит в границы природного заказника «Выборгский».

Из-за своего географического положения мыс не раз становился ареной морских сражений, и следы этого времени сохранились до наших дней.

Название «Киперорт» связано с историей выборгского сражения русско-шведской войны 1790 года.

Что увидите на экотропе

Экологический маршрут «Мыс Киперорт» длинной около 17-19 километров проводится по двум берегам полуострова, большая часть тропы (около 70%) идёт вдоль побережья Финского залива.

Виды тут очень живописные — одновременно и лес, и море вокруг. На маршруте можно увидеть:

Разные виды лесов: сосновые, широколиственные и черноольховые.

Остатки укреплений и фортификаций времен Второй мировой войны.

Доисторические валуны и природные камни.

Места обитания множества водоплавающих и околоводных птиц, таких как лебеди, утки, кулики.

Специальные информационные щиты и карты, которые расскажут о растениях, животных и истории.

Инфраструктура для комфортного отдыха

Маршрут хорошо оборудован и подготовлен для посетителей. По пути есть указатели, информационные стенды, скамеечки для отдыха, беседки и смотровая площадка с видом на залив.

Для наблюдения за птицами установлены специальные вышки. В сложных участках тропы сделаны настилы и мостики.

Наличие многочисленных отмелей сделало этот район рыболовным. А арт-объект «Хижина моряка» рассказывает о быте людей, которые жили здесь, пишет сайт Особо охраняемые природные территории Ленобласти.

Как добраться и что учесть

Начало маршрута находится недалеко от поселка Прибылово. К нему можно добраться на автомобиле или общественным транспортом от Финляндского вокзала с пересадкой, пишет Фиеста.

Если планируется поездка, лучше взять с собой перекус и термос с горячим напитком — так рекомендует и губернатор Ленинградской области, который сам оценил эту экотропу.

Ведь прогулка займёт несколько часов, а вокруг столько интересного, что хочется насладиться каждым моментом, пишет Комитет по природным ресурсам Ленобласти.