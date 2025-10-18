Морской воздух в шаге от города: куда отправиться за впечатляющими видами на Финский залив

В Петербурге и его пригородах есть целый ряд мест, где можно насладиться шумом волн, свежим воздухом и великолепными видами на Финский залив и Балтийское море.
Несмотря на то, что лето закончилось, это прекрасный способ отдохнуть от городской суеты и подышать свежестью моря.
В Петербурге много точек, которые стоит посетить, чтобы зарядиться положительными эмоциями.
Канонерский остров: море и зелень рядом с городом
Этот островок между Финским заливом и Морским каналом славится своей зеленью — здесь много лесов и парков, где можно прогуляться и сразу оказаться у воды.
С пляжа на Канонерском острове открывается по-настоящему изумительный вид на море, от которого забываешь о времени. Место легко найти: рядом станция метро «Нарвская».
Парк 300-летия Санкт-Петербурга: просторный пляж и прогулки с видом
Один из самых известных парков с просторным песчаным пляжем. Здесь есть все для отдыха: прогулочные аллеи, кафе, волейбольные площадки и даже пункт проката велосипедов, сообщает Туристер.
С пляжа парка открывается красивый вид на воды Финского залива и Васильевский остров. Летом здесь часто проходят фестивали и семейные мероприятия. Адрес: Приморский проспект, 74.
Ласковый пляж в Солнечном: комфорт и ухоженность
Этот пляж считается одним из лучших в Петербурге благодаря чистоте, благоустройству и обширной инфраструктуре, пишет Горбилет.
Есть дорожки для прогулок и велосипедистов, парковка, кабинки для переодевания, волейбольные площадки и лавочки. Вдоль берега растут сосны, создавая приятный хвойный аромат.
Место: поселок Солнечное, ул. Петровская, 1.
Кронштадтская дамба: морской гигант и панорамные виды
Это огромное инженерное сооружение протянулось более чем на 25 километров от острова Котлин до Петербурга.
Дамба служит защитой города от наводнений, а также популярным местом прогулок, пишет yamal-media.ru.
С нее открываются потрясающие виды на залив, вокруг много маленьких островков и старинных фортификаций. Настоящее открытие для любителей моря и истории. Адрес: Кронштадтская магистраль.
Петергоф: морской портрет с Нижнего парка
В знаменитом Петродворце с причала Нижнего парка открывается достойный вид на море.
Это место не только туристическая достопримечательность, но и отличная точка для наблюдения за морскими просторами. Адрес: Петродворец, ул. Морского десанта, дом 3.