Великая победа, ферма и возвращение к прошлой жизни: почему Александр I хотел отречься от престола

Александр Первый — владелец многих титулов и достижений, но также человек с двойственным внутренним миром.

Александр Первый — один из самых загадочных российских императоров. Его правление ознаменовалось великими победами, реформами и планами.

Но был в жизни императора и период внутренней борьбы, духовных поисков и одиночества.

Детство и воспитание

Александр родился в 1777 году как долгожданный первенец императора Павла I и Марии Федоровны.

Его воспитанием занималась бабушка Екатерина Великая, которая хотела видеть в нём достойного наследника монарха, воспитанного в духе просвещения, пишет 24smi.org.

Детство Александра прошло под покровительством строгих гувернёров, любящей бабушки и лучших учителей. Уже тогда он проявлял живой ум и интерес к наукам и истории.

Семейные трудности и личная жизнь

Александр рано женился на Елизавете Алексеевне — немке Луизе Марии Августе, которая приняла русское православие.

Однако семейное счастье не сложилось: их дети умерли в младенчестве, и супруги отдалились друг от друга. Александр был известен своими романтическими похождениями.

Наследие

Александр пришёл к власти в 1801 году после убийства отца. Это событие стало тяжёлым испытанием для молодого императора. Он вступил на престол с большими планами реформ и улучшений в стране.

Многие из них осуществились, например, смягчение цензуры, создание системы образования с университетами и лицеями, освобождение крестьян в Прибалтике, пишет портал Город Выборг.

Также во главе с императором Россия одержала победу над Наполеоном. Но реформы далеко не всегда шли так, как мечтал Александр, и внутренние противоречия порой делали его власть тяжёлой ношей.

Духовные поиски и отрешение от власти

К концу своего правления Александр начал всё больше сосредотачиваться на духовном. Он испытывал глубокий интерес к религии и мистицизму, искал смысл жизни за пределами политических побед.

Император стал избегать важных государственных собраний, уделяя время прогулкам, занятиями литературой и религиозным размышлениям. Его все больше тянуло к уединению и простой жизни.

Ферма в Екатерининском дворце

Одним из неожиданных увлечений Александра стала сельскохозяйственная ферма, устроенная им на территории дворцового парка.

Император лично занимался хозяйственными делами, не боялся физического труда — работал в кузнице, ухаживал за животными, помогал на полях.

Это было для него своего рода освобождение от тяжести власти, возвращение к простому и понятному труду, пишет Культурология.

Последние дни и загадка смерти

В последние годы Александр ощущал глубокое одиночество и апатию. Появились слухи о желании отречься от престола и уйти из политической жизни.

Кроме того, он решил наладить отношения с женой. Так царь постепенно возвращался к обычной жизни.

По официальной версии, он умер в 1825 году в Таганроге от воспаления легких. Однако до сих пор ходят версии о загадочных обстоятельствах его смерти, включая возможное отравление.

А после смерти императора ходили слухи о старце Фёдоре Кузьмиче, который жил в Сибири и был сильно похож на Александра.

Путь от великого реформатора к уставшему, одинокому императору, погружённому в религиозные и сельские дела, показывает сложность и многогранность его личности.