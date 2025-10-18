Городовой / Общество / Беломиры против Люциферов: до какого абсурда доходят петербуржцы, выбирая имена детям
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Как забрать из Эрмитажа кота (и почему в 99,9% случаев не удается) — инструкция для тех, кто всерьез мечтает о пушистике Общество
Раньше рос только в Италии: в России нашли самый дорогой из существующих в мире грибов Общество
Под Петергофом скрыто не золото, а... трубы: что скрывают гроты Большого каскада Общество
Почему петербургским младенцам вручают корзины, а в регионах максимум — подгузники Общество
Тайны и судьбы фонтанов Царскосельской дороги: от поилки к памятнику у Казанского собора Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив Достопримечательности Транспорт
Категории
Общество Спорт

Беломиры против Люциферов: до какого абсурда доходят петербуржцы, выбирая имена детям

Опубликовано: 18 октября 2025 23:00
выбор имени
Беломиры против Люциферов: до какого абсурда доходят петербуржцы, выбирая имена детям
Фото: Городовой.ру

Но подавляющее большинство отдает предпочтение классике.

Имя сегодня — это не просто звук, а маркер эпохи. И если в девяностых детей называли в честь кумиров сериалов, то в 2025-м родители метаются между старославянской романтикой и модой на двойные имена.

Самыми популярными снова стали София и Михаил — стабильные чемпионы последних лет. Вслед идут Артём, Александр, Варвара, Анна и Ева. Рождаются Беломиры, Добрыни и Лучезары — будто календарь ожил. В Москве, наоборот, — культ двойных имён: Вера-Елена, Ева-Мария, Лев-Тимофей.

Старые советские классики — Юрий, Татьяна, Людмила — ушли в архив. Их вытесняют новые звучания: Злата, Мирон, Есения. В редких, но реальных свидетельствах о рождении — Океана, Сталина, Мираж и даже Люцифер, отмечает Интерфакс.

Психологи говорят, что родители ищут индивидуальность, а не просто имя. Но чем сложнее выбор, тем выше риск, что ребёнок всю жизнь будет жить неприкаянным.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».