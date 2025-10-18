Почему петербургским младенцам вручают корзины, а в регионах максимум — подгузники

Новости по теме

Где на Руси, кроме Петербурга, жить хорошо: названы лучшие регионы страны по качеству жизни

«Не рекомендовала бы дарить матрешек»: эксперт по этикету о подарках из России, которые не обидят жителей Китая

Неравенство на Руси было даже среди животных: узнали, что позволялось котам, но запрещалось кошкам

География на пятёрку: угадай столицу региона

Топливный дефицит в регионах России: сколько литров бензина теперь можно заправить за раз

