Почему петербургским младенцам вручают корзины, а в регионах максимум — подгузники

Опубликовано: 18 октября 2025 22:00
подарок молодым родителям
Почему петербургским младенцам вручают корзины, а в регионах максимум — подгузники
Фото: Городовой.ру

Разобрались в особенностях молочной кухни.

Подарки новорождённым давно превратились в символ неравенства между регионами. Пока в Москве и Петербурге счастливым родителям вручают целые коробки с пледами, пеленками, одеждой и косметикой, в других городах мамы получают пару пачек подгузников и открытку «С рождением!».

Как объяснила «Городовому» кандидат экономических наук, доцент кафедры статистики РЭУ им. Плеханова Ольга Лебединская, дело вовсе не в доброте чиновников, а в бюджете региона.

«Объем подарков новорожденным зависит от размера бюджета субъекта. Поэтому форма и стоимость подарков вариабельны. В 2025 году предоставление таких подарочных комплектов предусмотрено в 39 субъектах…» — рассказала эксперт.

Финансирование идёт из региональной казны по статье «Охрана семьи и детства». Где-то действует заявительный порядок — родители должны успеть подать заявление в течение полугода, а где-то подарок выдают всем автоматически.

Разброс впечатляет: от 4 до 72 предметов в комплекте. Но даже важнее не количество, а качество. Ведь между петербургской корзиной с дизайнерским бодиком и региональным пакетом с детским мылом пролегает та самая пропасть, которую в России всё никак не могут закрыть.

Автор:
Игорь Мустафин Федор Никонов
Общество
