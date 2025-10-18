Городовой / Общество / Под Петергофом скрыто не золото, а... трубы: что скрывают гроты Большого каскада
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Как забрать из Эрмитажа кота (и почему в 99,9% случаев не удается) — инструкция для тех, кто всерьез мечтает о пушистике Общество
Раньше рос только в Италии: в России нашли самый дорогой из существующих в мире грибов Общество
Беломиры против Люциферов: до какого абсурда доходят петербуржцы, выбирая имена детям Общество
Почему петербургским младенцам вручают корзины, а в регионах максимум — подгузники Общество
Тайны и судьбы фонтанов Царскосельской дороги: от поилки к памятнику у Казанского собора Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив Достопримечательности Транспорт
Категории
Общество Спорт

Под Петергофом скрыто не золото, а... трубы: что скрывают гроты Большого каскада

Опубликовано: 18 октября 2025 22:30
Грот под Петергофом
Под Петергофом скрыто не золото, а... трубы: что скрывают гроты Большого каскада
Фото: Городовой.ру

Увы, это самые скучные подземелья города.

Пока туристы щёлкают фото у «Самсона», под их ногами работает настоящий подземный организм. Там, в гротах Большого каскада, шумят трубы XVIII века, по которым до сих пор бежит живая вода — без насосов, без электроники, как задумал Пётр I.

Там темно, сыро и гулко. Каменные коридоры, арки, старые водоводы, раскрашенные в разные цвета: коричневый — к Самсону, голубой — к «Корзинке», зелёный — к каскаду. Почти 28 километров труб, 300 лет работы — и ни одного сбоя.

А ещё — фонтаны-шутихи, «стол с брызганием» и легенды о закрытых подземных ходах под Ольгиным прудом. Говорят, там есть тайный проход к резиденции Николая I. Не проверишь — не пустят, отмечает Peterburg.Center.

Петергоф сияет наверху, но настоящий его гений — под землёй.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще