Под Петергофом скрыто не золото, а... трубы: что скрывают гроты Большого каскада

Пока туристы щёлкают фото у «Самсона», под их ногами работает настоящий подземный организм. Там, в гротах Большого каскада, шумят трубы XVIII века, по которым до сих пор бежит живая вода — без насосов, без электроники, как задумал Пётр I.
Там темно, сыро и гулко. Каменные коридоры, арки, старые водоводы, раскрашенные в разные цвета: коричневый — к Самсону, голубой — к «Корзинке», зелёный — к каскаду. Почти 28 километров труб, 300 лет работы — и ни одного сбоя.
А ещё — фонтаны-шутихи, «стол с брызганием» и легенды о закрытых подземных ходах под Ольгиным прудом. Говорят, там есть тайный проход к резиденции Николая I. Не проверишь — не пустят, отмечает Peterburg.Center.
Петергоф сияет наверху, но настоящий его гений — под землёй.