Волшебные ядра мудрости: как грецкий орех влияет на мозг и почему его лучше покупать в скорлупе

Грецкий орех — это не просто вкусное лакомство, а настоящий источник здоровья и красоты, проверенный веками.

Грецкий орех — настоящий кладезь пользы для здоровья и красоты, и история его ценности насчитывает тысячи лет.

Почему этот продукт заслужил столь почетное звание и как правильно его выбирать и хранить, чтобы сохранить максимум пользы.

Грецкий орех — не просто орех

Еще в древние времена его считали пищей мудрецов и богов.

В Вавилоне запрещали есть его простым людям, чтобы те не становились умнее — и это вполне объяснимо, ведь орехи действительно улучшают работу мозга и память, пишет health.mail.ru.

Грецкий орех — царь среди орехов благодаря своему богатому составу. Он содержит витамины группы B, а также витамины C и E, железо, цинк, медь, кобальт.

Мелатонин в орехах помогает улучшить сон, а антиоксиданты помогают бороться со стрессом.

Почему лучше покупать орехи в скорлупе

Хотя очищенные орехи выглядят удобнее, покупать их в таком виде не рекомендуется. Скорлупа — естественная защита, которая сохраняет ядра от окисления и загрязнений.

Очищенные орехи быстро портятся, становятся горькими и теряют витамины и антиоксиданты, пишет АиФ.

Кроме того, чтобы увеличить срок хранения очищенных орехов, производителей часто заставляют обрабатывать их химикатами, что может быть опасно для здоровья при частом употреблении.

Как выбрать качественные орехи

При покупке обращайте внимание на:

Целостность скорлупы без трещин и пятен.

Тяжесть ореха — качественные орехи кажутся тяжёлыми для своего размера.

Отсутствие посторонних запахов, если чувствуете затхлый или горький запах, лучше отказаться.

Цвет ядрышек — свежее ядро светло-коричневое или золотистое, без пятен.

Не стоит брать орехи с подозрительной пятнистостью или мягкой скорлупой — это признаки плесени или старости.

Правила хранения

Чтобы сохранить свежесть и полезные свойства орехов:

Храните орехи в скорлупе в сухом, прохладном, темном месте при температуре около +5...+15 градусов.

Лучше использовать герметичные контейнеры или мешочки из ткани с хорошей вентиляцией.

Очищенные ядра храните только в герметичной таре в холодильнике или морозильнике, в идеале — до полугода.

Избегайте попадания влаги и прямого солнечного света — это ускоряет окисление и портит вкус, сообщает Фиеста.

Главное — правильно выбирать и хранить орехи, отдавая предпочтение цельным плодам в скорлупе. Тогда они будут не только вкусными, но и максимально полезными для вашего организма.